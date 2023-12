Analyse on-chain : récapitulatif de l’année 2023 pour le Bitcoin (BTC)

2023 a été une année particulièrement riche en événements, avec un vif retournement de la tendance du marché, l’émergence des Inscriptions sur Bitcoin (BTC) et l’approche du 4e halving. Voyons ensemble comment s'est déroulée cette année d'un point de vue on-chain.

2023 : l'année de la reprise pour le Bitcoin

L’année 2023 a été une année particulièrement riche en événements pour le réseau Bitcoin et le marché du BTC.

Entre un vif retournement de la tendance du marché, l’approche du 4e halving et l’émergence des Inscriptions via la Théorie Ordinals, le Bitcoin revêt actuellement une apparence très différente de celle de l’année 2022.

Clôturant l’année 2023, nous évaluerons l’évolution à long terme du BTC à travers 3 prismes :

- L’aspect macro (évolution globale du marché du BTC) ;

- L’aspect marché (évolution de la rentabilité du marché du BTC) ;

- L’aspect réseau (évolution de l’activité on-chain de Bitcoin).

Macro : retour de l’intérêt et des liquidités

Alors que la tendance du marché s’est inversée en 2023 avec un prix spot du BTC passant de 16 000 à plus de 40 000 dollars, les liquidités ont afflué vers le secteur crypto de diverses façons.

Une méthode sommaire pour évaluer les entrées sorties de capitaux est de mesurer la variation nette de l’offre en circulation des 5 stablecoins les plus importants (USDT, USDC, DAI, BUSD et TUSD).

Bien que cette méthode puisse être améliorée (notamment à cause du manque de pertinence du BUSD depuis que Binance favorise le TUSD), elle reste néanmoins utile pour mesurer les volumes de capitaux qui entrent ou quittent le secteur crypto.

Comme illustré ci-bas, une forte affluence de capitaux est entrée sur le marché entre les années 2020 et 2022 via les stablecoins, qui représentent des outils financiers très utilisés par les investisseurs.

De la mi 2022 à la fin de l’année 2023, les capitaux en stablecoins ont en majorité quitté le secteur , avec un fort taux de rédemption de la plupart des stablecoins.

Figure 1 : offre agrégée des stablecoins

Cette période coïncide avec la période de douleur et de doute qui a accompagné les phases de plus avancées du bear market de 2022 - 2023 et les périodes de reprise qui ont suivies.

Ce n’est qu’après la cassure de la résistance psychologique des 30 000 dollars et durant l’ascension du BTC au-dessus des 40 000 dollars que de nouvelles entrées de capitaux ont eu lieu, signalant un retour notable de l’intérêt des investisseurs.

Ces nouvelles entrées de capitaux sont aussi mesurables via la variation nette de la capitalisation réalisée, qui permet de jauger la quantité de valeur qui entre ou sort de divers actifs en dollars.

Nous retrouvons ici la dynamique évoquée plus haut et pouvons même déterminer que c’est le BTC qui a attiré le plus de capitaux depuis novembre, avec des entrées comprises entre 2 et 4 milliards de dollars par jour.

Il semble que ce premier afflux de « sang neuf » ait favorisé le BTC, comme lors des phases haussières des années précédentes. Il reste désormais à voir si une rotation de capital aura lieu du BTC vers l’ETH au début de l'année 2024.

Figure 2 : variation nette de la capitalisation réalisée

Nous pouvons visualiser ce retour de l’enthousiasme à travers le Score de Tendance de l’Accumulation, qui mesure l’ajout ou le retrait de BTC aux portefeuilles on-chain existants sur le réseau.

Les valeurs claires , proches de 0, indiquent qu’un comportement de distribution (vente) global est à l’œuvre tandis que les valeurs foncées , proches de 1, indiquent qu’un comportement d’accumulation (achat) global est en cours.

Ce qui ressort en cette fin d’année 2023 est un comportement d’accumulation très marqué tout au long du passage des 30 000 aux 44 000 dollars.

Figure 3 : score de Tendance de l'Accumulation

Cela signifie que de nombreux investisseurs ont réagi à la cassure de cette résistance en se ruant pour obtenir le meilleur prix d’achat possible, dans la peur de manquer le départ d’un important mouvement haussier (FOMO).

Ce comportement est particulièrement similaire à celui enregistré durant la reprise de 2019 suite au bear market de 2018, signalant un regain d’intérêt très marqué des participants du marché.

👉 Comment acheter des cryptomonnaies en 2023 ?

Marché : forte croissance de la rentabilité

L’inversion de la tendance de fond du marché en 2023 a permis à de nombreux détenteurs de BTC de sortir la tête de l’eau et d’enregistrer des bénéfices latents considérables.

Cette transition est visible à travers la mesure du pourcentage d’offre de BTC en profit qui oscille au fil des cycles de marché.

Ici, les valeurs statistiquement élevées et faibles ont été représentées comme au cours de nos récentes analyses afin de discerner les périodes de forte/faible rentabilité de l’offre coïncidant avec les sommets/bottoms locaux et cycliques.

Le marché est passé d’un état de forte perte latente en début d’année à un état de fort profit latent au mois de décembre :

Figure 4 : pourcentage de l'offre en profit

En mesurant le degré de profit latent des investisseurs via la même méthode que pour l’offre en profit, nous pouvons constater que le profit latent moyen actuel est de + 89 % environ.

Cette valeur, dépassant de peu sa moyenne historique , coïncide avec les sommets locaux enregistrés lors des reprises haussières suivants les bear markets, comme en 2016 et en 2019.

À cet égard, alors que le marché retrouve un état de saturation de sa rentabilité après une forte période de perte latente, une temporisation du marché semble freiner l’ascension du cours du BTC au niveau des 44 000 dollars.

Figure 5 : ratio MVRV

En ce qui concerne la rentabilité des STH et des LTH, une nette amélioration de leur condition est visible au cours de l’année 2023.

Les investisseurs sont passés d’une perte latente de - 17 % à un profit latent excédant + 200 % ;

Les spéculateurs sont passés d’une perte latente de - 8 % à un profit latent de + 23 %.

Dans les 2 cas, cette année a permis aux groupes de participants de sortir la tête de l’eau et de retrouver un contexte favorisant le biais haussier et la prise de profit.

Figure 6 : ratios MVRV des STH et des LTH

👉 Pour mieux comprendre l'analyse on-chain, visionnez notre podcast explicatif :

Réseau : Inscriptions et hausse de l’activité

L’année 2023 aura aussi été caractérisée par une reprise notable de l’activité on-chain en raison de 2 facteurs majeurs :

Le retour des utilisateurs du réseau et des investisseurs , qui sollicitent la blockchain pour du transfert et du règlement monétaire ;

, qui sollicitent la blockchain pour du transfert et du règlement monétaire ; L’émergence des transactions Inscriptions via la Théorie Ordinals, qui stockent des données arbitraires sur la chaîne de Bitcoin .

Le nombre de transactions réalisées quotidiennement a doublé en 2023, passant de moins de 300 000 en janvier a plus de 600 000 récemment.

Les transactions Inscriptions ont drastiquement influencé les dynamiques du réseau en poussant les métriques d’activité vers de nouvelles hauteurs tout en amenant une demande inédite pour l’espace de bloc Bitcoin.

Figure 7 : nombre de transactions quotidiennes

La part relative des transactions Inscriptions sur le total des transactions quotidiennes n’a eu de cesse de croître au cours de vagues successives, atteignant parfois plus de 70 % du total journalier depuis le mois d’août.

Cette nouvelle demande d’espace de bloc a beaucoup impacté le marché des frais, poussant les frais de transaction moyens vers le haut et provoquant une congestion notable du mempool.

Actuellement, l’apport des transactions Inscriptions a permis aux frais de transactions quotidiens de sortir d’un régime de faible activité pour atteindre des valeurs dépassant celles du mois de janvier 2021.

Le mois de décembre 2023 génère à lui seul plus de frais quotidiens qu’au cours des 5 dernières années !

Figure 8 : total des frais de transactions quotidiens

De même, la part relative des frais des Inscriptions sur le total des frais quotidiens a augmenté progressivement au cours de l’année, passant de 3 à 30 % au mois de mars à plus de 45 % au mois de décembre.

Cette hausse notable de la demande d’espace de bloc, exacerbée par une pression intense sur le marché des frais, a provoqué une certaine déconvenue pour les utilisateurs de la blockchain tout en ravissant les mineurs de Bitcoin.

Au total, les Inscriptions ont été surreprésentées par les transactions Texte/BRC-20, qui ont inondé la blockchain Bitcoin d’artefacts digitaux semblables aux tokens non fongibles (NFT) présents sur la blockchain Ethereum (ETH).

Figure 9 : nombre total de transactions Inscriptions

Avec plus de 43 millions de transactions Texte/BRC-20 réalisées en 2023, cette innovation pave la voie d’une vie économique plus diversifiée et adaptable pour Bitcoin.

Finalement, cette reprise de l’activité des investisseurs et des utilisateurs de la blockchain a été marquée par une hausse du volume de transfert en dollars, qui est passé de 2 milliards de dollars par jour au mois de janvier à plus de 4 milliards de dollars par jour au mois de décembre.

Figure 10 : volume de transfert [USD]

Cette reprise ressemble en tout point à celle enregistrée en 2019, corroborant la thèse mentionnée ci-haut. Le marché du BTC est sorti d’un contexte fortement baissier pour rétablir les conditions propices à l’avènement d’un bull market à venir.

Synthèse de cette analyse on-chain du Bitcoin

Finalement, les données de cette année indiquent que le contexte on-chain et la structure du marché de BTC ont effectué un retournement total durant cette année 2023.

L’ensemble du marché est passé d’un contexte baissier extrême au mois de janvier à un contexte de forte reprise haussière depuis le mois de novembre, provoquant l’afflux de nouvelles liquidités qui abreuvent surtout le Bitcoin pour le moment.

Une nouvelle tendance à l’accumulation s’est manifestée depuis la cassure des 30 000 dollars, catalysée par un sentiment de FOMO et l’avènement proche du halving, qui aura lieu dans un peu plus de 100 jours.

Le retour de conditions économiques viables a permis aux spéculateurs et aux investisseurs de sortir la tête de l’eau et d’enregistrer des bénéfices latents considérables. Cela permet à un biais haussier de s’installer de manière durable, provoquant un regain d’intérêt et de confiance de la part des participants.

Enfin, l’activité on-chain a augmenté de manière drastique en raison de la reprise de l’activité économique, mais aussi via l’émergence des Inscriptions, qui sont l’innovation majeure de l’année pour Bitcoin.

Amenant une demande d’espace de bloc importante et une pression haussière sur les frais de transactions, les Inscriptions sont en train de changer de manière palpable la vie des utilisateurs du réseau mais aussi celle des mineurs de BTC.

Sources – Figures 1 à 10 : Glassnode

