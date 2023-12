Alors que le prix du bitcoin (BTC) glisse au dessus des 40 000 dollars, la performance relative de l'ETH reste limitée. Sachant que les liquidités sortants du BTC trouvent souvent refuge dans l’ETH après une hausse du marché, une rotation du capital permettrai à l’ether de s’apprécier de nouveau face au bitcoin.

Le BTC dépasse les 40 000 dollars

Après plus d’un mois de faible volatilité, le prix du bitcoin (BTC) glisse au dessus des 40 000 dollars, retournant aux niveaux de prix enregistrés avant l’effondrement de l’écosystème Terra et de son token LUNA.

Avec près de 80 millions de dollars de liquidations short au cours des dernières 24 heures, la hausse du BTC au delà des 40 000 dollars est le résultat d’une série de short squeezes.

Grâce à cette hausse, la capitalisation boursière du BTC atteint désormais les 780 milliards de dollars. Se faisant, la valorisation du Bitcoin devient la 8e en termes d’actif et la 13e si on la compare à la masse monétaire d’une nation.

Figure 1 : Cours du bitcoin (BTC)

L’ETH fait de son mieux pour suivre

La tendance du marché n’a pas oublié l’Ether (ETH), qui franchit durablement la barre des 2000 dollars et dépasse actuellement les 2 200 dollars.

Cela dit, la performance de l’ETH reste modérée en comparaison à celle du BTC : le prix de l’ETH n’a pas pu tenir au cours de cet été, ralentissant sa croissance de manière notable.

Figure 2 : Cours de l'Ether (ETH)

Face à l’or (XAU), les cours du BTC et de l’ETH affichent des performances relatives de +90% et +38% respectivement.

Malgré une courte dominance de l’ETH en début 2023, le BTC s’est progressivement démarqué, offrant un meilleur rendement que l’ETH au long de l’année.

Notons que le BTC a creusé sont écart de performance avec l’ETH au cours de l’été, avec une hausse plus faible et une correction plus intense.

Figure 3 : Performances relatives du BTC et de l'ETH face à l'or

Rotation des capitaux entre le BTC et l’ETH

Alors que le BTC continue sa hausse et que l’ETH tente tant bien que mal de suivre le mouvement, nous allons voir comment les rotations des capitaux entre les deux actifs influencent leurs performances de prix.

La variation nette de la capitalisation réalisée permet de mesurer les entrées et sorties de capitaux au sein des économies du BTC et de l’ETH et établit les faits suivants :

En fin de bull market (et plus généralement en période de hausse), les flux de capitaux de capitaux se dirigent vers le BTC pour ensuite affluer vers l’ETH.

→ Le BTC donne le pouls du marché, l’ETH mesure son appétence pour le risque.

Lors des fortes corrections des marchés baissiers, les flux de capitaux quittent le BTC et l’ETH de manière indépendante.

→ Les deux leaders réagissent de manière indépendante en fonction du contexte de marché.

Depuis le mois de novembre, nous pouvons observer un important afflux de liquidités vers le BTC (près de 4 milliards de dollars par jour). Les entrées sont plus modérées pour l’ETH, avec 2 milliards de dollars par jour.

→ Le biais est fortement haussier mais l’appétence pour le risque est modérée.

Figure 4 : Variation nette de la capitalisation réalisée du BCT et de l'ETH

Le fameux ratio ETH/BTC permet de synthétiser les observations précédentes et d’illustrer la difficulté que peut avoir l’ETH à superformer le BTC.

Ici, plus le ratio est élevé, plus l’ETH s’apprécie face à BTC, jusqu’à atteindre le tant attendu « flippening », moment où l’ETH devrait dépasser le BTC en termes de valorisation.

Figure 5 : Ratio ETH/BTC

Nous sommes très loin de ce moment, mais nous pouvons tout de même noter que le ratio semble désormais de stabiliser autour de la valeur de 0,05.

Suite à une fuite relative des capitaux hors de l’ETH face au BTC, l’essentiel est aujourd’hui de voir si l’ETH pourrait bénéficier d’une rotation de capital bienvenue suite à la récente hausse du BTC.

Synthèse de cette analyse on-chain du Bitcoin

Finalement, les données de cette semaine suggèrent que la cassure des 40 000 dollars est en partie due à une série de shorts squeezes sur les marchés dérivés du BTC.

Un mois à peine suite au franchissement ds 30 000 dollars, la récente hausse conforte nos précédentes analyses et confirme que le marché du BTC est entré dans une configuration de bull market.

De son côté, l’ETH suis la tendance tant bien que mal mais l'écart de performance entre les deux leaders de marché se creuse depuis l’été 2023.

Sachant que les liquidités sortants du BTC trouvent souvent refuge dans l’ETH après une hausse du marché, une rotation du capital permettrai à l’ether de s’apprécier de nouveau face au bitcoin.

Sources – Figures 1 à 5 : Glassnode

