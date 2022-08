L'engagement des participants sur la chaîne d'Ethereum est insuffisant et les nouveaux entrants manquent à l'appel. De plus, l'étude de la rentabilité des dépôts d'ETH sur le contrat ETH 2.0 met en évidence le fait que la majorité des dépositaires sont en pertes sur leurs positions verrouillées. Analyse onchain de la situation.

L'Ether bute sur les 2000 $

Le cours de l'Ether (ETH) bute sur la résistance des 2k $ et se repose sur la moyenne mobile à 50 périodes (50DMA), aux alentours des 1,5k $, accusant d'une chute d'environ 20% sur les sept derniers jours.

À l'approche du Merge, prévu pour le 15 septembre, l'activité sur la chaîne d'Ethereum témoigne d'une chute d'engagement notable, alors que le prix de l'ETH navigue sous le coût de base des dépositaires d'ETH 2.0.

Figure 1 : Cours journalier de l'ETH

Cette semaine, nous évaluerons :

l'activité on-chain des participants sur la blockchain Ethereum

la condition financière des dépositaires d'ETH 2.0.

Faiblesse dans l'activité onchain



À trois semaines du passage d'Ethereum du Proof-of-Work au Proof-of-Stake, l'activité on-chain des participants fait preuve d'une faiblesse préoccupante, les utilisateurs semblent cesser leur activité, pourtant en hausse pendant tout le mois de juillet.

Quelles sont les différences entre Proof-of-Work (PoW) et Proof-of-Stake (PoS) ?

Le nombre d'adresses actives constituant un excellent proxy de l'engagement des participants sur la chaîne nous révèle que, suite à une hausse de 27% de l'activité des adresses en juillet, cette mesure a chuté de 21% depuis le 1er août.

Alors que près de 30k adresses utilisent quotidiennement la blockchain Ethereum aujourd'hui, la forte perte d'activité que nous venons d'identifier est un élément pour le moins remarquable ayant à minima deux interprétations possibles :

Les participants quittent la chaîne et favorisent - comme sur Bitcoin - un scénario de dead cat bounce ;

Les participants ralentissent leur activité en attente du Merge et des potentiels avantages/inconvénients que cet événement peut occasionner.

Figure 2 : Adresses Actives



Appuyant ce constat, le nombre de nouvelles adresses apparaissant sur le réseau porte un signal encore moins charmeur. En effet, la croissance des nouvelles adresses sur le réseau Ethereum, symbolisant en partie l'arrivée de nouveaux participants est proche d'un point bas sur les six derniers mois.

Alors que les chutes de prix en mai et juin ont occasionné une légère hausse de la métrique, signalant l'opportunisme des nouveaux arrivants attirés par les soldes, le compte des nouvelles adresses conserve une tendance globalement baissière.

Ce qui surprend, c'est aussi la récente chute de plus de 30% du nombre de nouvelles adresses après avoir augmenté de plus de 25% durant le mois de juillet.

Les nouveaux participants manquent visiblement à l'appel, alors même que le récente hausse du prix de l'Ether semblait attirer des capitaux de part et d'autre du marché.

Figure 3 : Nouvelles Adresses



De plus, le nombre de transactions pas secondes, aussi appelé taux de transactions, suit à s'y méprendre la tendance de la mesure des adresses actives, témoignant d'une forte chute depuis le mois d'août.

Passant de 10,7 transactions par seconde (TPS) à 14,4 TPS en juillet, cette métrique enregistre aujourd'hui un taux de 12,1 TPS, soit une baisse de 19% depuis le 1er août.

Cette diminution de l'engagement des utilisateurs sur la chaîne signale un manque flagrant d'intérêt, contrastant fortement le narratif haussier véhiculé via les médias et les réseaux sociaux.

Bien que ce constat constitue un élément appelant à la prudence sur le court terme, il reste à considérer que la psychologie des détenteurs, à quelques semaines d'un changement structurel de consensus sur Ethereum, et difficile à prévoir et à interpréter. Nous en saurons plus sur la situation d'ici peu. D'ici là, restons sur nos gardes.

Si vous jugez que c'est le bon moment, consultez notre article pour acheter de l'Ethereum

Figure 4 : Taux de Transaction



Retrouvez le Professeur Chaîne sur Twitter

Les dépositaires d'ETH 2.0 sous l'eau

En prévision du Merge, les détenteurs d'Ethers ont eu la possibilité de verrouiller leurs pièces au sein du contrat de dépôt ETH 2.0 ou auprès de fournisseurs de services liés au staking d'ETH 2.0 tels que Lido, Binance ou Coinbase.

Ainsi, près de 13,3k ETH ont d'ores et déjà été verrouillés, représentant plus de 11% de l'offre totale en circulation, avoisinant une valeur de 21 milliards de dollars.

Cependant, puisque qu'un nombre important de ces dépôts ont été effectués entre 2021 et 2022, une part non-négligeable de ces ETH couvent aujourd'hui une perte non-réalisée et non-réalisable, du fait que la rétribution des ETH verrouillés après le Merge se fera de manière graduelle et contrôlée.

Bien que la pression de vente potentielle diminue en bloquant une partie des pièces détenues à perte, il n'est reste pas moins enrichissant d'évaluer la position financière des dépositaires d'ETH 2.0.

Figure 5 : Offre verrouillée dans contrat ETH 2.0



En prenant compte du prix d'un ETH au moment de son dépôt dans le contrat ETH 2.0, il est possible calculer le prix réalisé pour ETH 2.0 (en violet). Cette mesure représente le coût de base de tous les ETH verrouillés dans le contrat et sert de proxy pour évaluer la rentabilité des dépôts en fonction du prix spot de l'Ether.

En observant le graphique ci-bas, il apparaît que, depuis le 9 mai, le prix spot de l'ETH a franchi le prix réalisé ETH 2.0 par le bas. Cela indique que le dépositaire moyen est aujourd'hui en perte sur ses positions verrouillées. Bien que cela ne constitue pas de pression de vente dont il faudrait se soucier actuellement, c'est une donnée à garder en tête pour le futur proche.

Situé à 2368$, le prix réalisé ETH 2.0 nous indique que le dépositaire moyen couve une perte latente d'environ - 30% sur ces ETH stakés.

Figure 6 : Prix Réalisé pour ETH 2.0



Finalement en évaluant l'état de rentabilité - ou non - des dépôts d'ETH 2.0, il est possible de visualiser les périodes lors desquelles les dépôts se font à perte ou à profit.

Ce qui ressort de l'étude du graphique suivant, c'est que d'avril 2021 à juin 2022, la majorité des ETH envoyés sur le contrat ont couvé une perte latente.

Il faudra en effet attendre la visite du prix de l'ETH vers les 1000 $ afin que des participants rachètent des ETH à bas prix et les déposent en enregistrant un gain latent.

Actuellement, seul un quart (25,7%) des Ethers déposés sur le contrat ETH 2.0 sont en profits, signalant qu'une vaste majorité des dépositaires sont sous l'eau et conservent des pertes latentes verrouillées dans le protocole.

Figure 7 : Offre ETH 2.0 en profit



Retrouvez le Lexique de l'analyse on-chain de Cryptoast

Synthèse de cette analyse onchain

En somme, les données de cette semaine dressent un tableau peu prometteur pour les fondamentaux et l'action à court terme de l'Ether. Compte tenu de l'imminence du Merge et de l'incertitude des événements à venir en réponse au passage de cette étape, ces observations mériteront d'être testée et mises à l'épreuve au cours des futures analyses.

Une baisse notable de l'activité onchain sur la chaîne d'Ethereum témoigne du fait que l'engagement des participants est insuffisant et que les nouveaux entrants manquent à l'appel.

De plus, l'étude de la rentabilité des dépôts d'ETH sur le contrat ETH 2.0 met en évidence le fait que la majorité des dépositaires sont en perte sur leurs positions verrouillées, sans que cela ne puisse créer de pression de vente car leurs fonds sont verrouillés dans le contrat jusqu'à ce le Merge soit passé.

Sources – Figures 2 à 8 : Glassnode

