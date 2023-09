Analyse on-chain : Dans quel état est le secteur des NFT ?

Alors que l’année 2023 a été marquée par la reprise haussière du marché des cryptomonnaies, le secteur des NFT enregistre une activité particulièrement réduite en comparaison aux années 2021 et 2022. Avec un nombre de participants en chute constante, des transactions moins nombreuses et de faibles volumes, les NFT n’intéressent plus qu’une portion limitée du public présent au cours des dernières années.

NFT : Après la hype, retour à la réalité

Alors que l’année 2023 a été marquée par la reprise haussière du marché des cryptomonnaies, certains secteurs d’activité semblent peiner à recouvrer l’intérêt et l’engagement des participants. Parmi ces derniers, le secteur des NFT enregistre une activité particulièrement réduite en comparaison aux années 2021 et 2022.

Avec un nombre de participants en chute constante, des transactions moins nombreuses et de faibles volumes, les NFT n’intéressent plus qu’une portion limitée du public présent au cours des dernières années.

Aujourd’hui, nous étudierons cette dynamique à travers diverses métriques afin de déterminer comment se porte le secteur des NFT. Premier élément : La part des transactions NFT sur l’ensemble des transactions réalisées quotidiennement sur la chaîne d’Ethereum est en baisse.

Figure 1 : Nombre de transactions NFT sur l'ensemble des transactions journalières

Entre octobre 2020 et juin 2022, la part des transactions NFT est passée de moins de 1 % à plus d’un tiers des transactions quotidiennes, ce qui indique un très fort intérêt des participants pour les applications et les spéculations liées aux NFT.

Toutefois, la part des transactions NFT ne représente aujourd’hui qu’un dixième des transactions quotidiennes, suggérant que la majorité des spéculateurs ont quitté le marché et que seuls restent les utilisateurs attirés par les fondamentaux du secteur.

👉 Retrouvez les analyses exclusives du Prof Chaîne sur Cryptoast Research :

Cryptoast Research Passez vos investissements à la vitesse supérieure avec les analyses de Prof Chaîne

La consommation de gas et le nombre de traders

En décomposant la proportion de gas consommé par les transactions NFT sur l’ensemble du gas consommé sur une journée en fonction des principales places de marché du secteur, un constat similaire prend forme.

Avant l’arrivée d’OpenSea en 2020, la majorité des transactions n'avait pas lieu sur des places de marché et s’effectuait directement sur la chaîne d’Ethereum, comme en témoigne la dominance notable des transactions « Autres » (transactions effectuées sur la chaîne native, sans lien avec une place de marché ou un agrgégateur).

Figure 2 : Consommation de gas des transactions NFT sur l'ensemble du gas consommé quotidiennement

Entre 2020 et 2022, la hype entourant les NFT a donné vie et force à de nombreuses places de marché (LooksRare, Rarible, Blur, etc.). Pourtant la dominance de l’usage de gas au cours de cette période revient à OpenSea, qui a su s’imposer en tant que leader du secteur, regroupant près d’un tiers du gas consommé quotidiennement durant plusieurs mois.

Néanmoins, la chute de l’intérêt pour les NFT entre 2022 et 2023 a provoqué une perte de traction telle que la proportion de gas consommé par les places de marché se rapproche désormais des valeurs précédant la hype de 2020 - 2022, les transactions « Autres » ayant manifestement repris le dessus.

En séparant le nombre hebdomadaire de traders en fonction des places de marchés, nous pouvons rendre compte de l’écrasante dominance d’OpenSea, qui, de tout temps, a rassemblé la majorité des participants présents sur les places de marché.

Figure 3 : Nombre de traders de NFT par place de marché

Toutefois, notons que sa dominance est passée de 94,21 % en janvier 2022 à 66,7 % en septembre 2023, indiquant que les nouvelles places de marché parviennent tant bien que mal à attirer et conserver une part non négligeable du public.

Actuellement, la seconde place de marché est Blur, qui, malgré son apparition tardive en 2022, dépasse de loin toutes les plateformes concurrentes à OpenSea grâce à l’intérêt généré par ses stratégies d’airdrop.

👉 Comment acheter des cryptomonnaies en 2023 ?

Zengo : le wallet mobile ultra-sécurisé

Le nombre de transactions et les volumes d'échanges

Le nombre de traders ayant chuté de manière notable, il en va de même pour les transactions effectuées sur ces mêmes places de marché.

En début d’année 2022 : le nombre de transactions hebdomadaires se situait entre 560 000 et 580 000 , avec une majeure partie (environ 90%) des transactions effectuées sur OpenSea ;

En février 2023 : le nombre de transactions hebdomadaires dépassait tout juste les 600 000 suite à l’activité croissante sur Blur qui rassemblait alors plus de la moitié des transactions ;

En septembre 2023 : l’activité a été divisée par 6, frôlant les 100 000 transactions hebdomadaires alors qu’OpenSea récupère l’avantage.

Figure 4 : Nombre d'échanges de NFT par place de marché

Nous pouvons ici noter la forte chute du nombre de transactions au cours de l’année 2023, laissant le secteur très peu actif, avec une compétition féroce entre OpenSea et Blur pour attirer et retenir les participants.

Du point de vue des volumes d’échanges, la dynamique globale de chute reste présente alors que la relation entre les acteurs du secteur apporte une nouvelle nuance aux relations entre places de marché :

En début d’année 2022 : le montant des volumes hebdomadaires atteignait un sommet de près de 500 000 ETH , avec une majeure partie (environ 85%) des volumes transférés via OpenSea ;

En février 2023 : les volumes chutent sous la barre des 400 000 ETH alors que la part des volumes sur Blur explose, représentant alors plus de 80% des volumes hebdomadaires ;

En septembre 2023 : les volumes ont été divisés par 8, chutant vers les 50 000 ETH par jour alors que Blur conserve une dominance écrasante.

Figure 5 : Volumes d'échanges de NFT par place de marché

Nous pouvons ici noter la forte chute des volumes d’échanges au cours de l’année 2023 et la prouesse de Blur qui a réussi à accaparer la majorité du trafic en un temps record.

👉 Comment acheter des cryptomonnaies en 2023 ?

Zengo : le wallet mobile ultra-sécurisé

Les frais et les royalties

Étudier la valeur et la répartition des frais liées aux places de marché offre un angle de vue économique clé pour mesurer les recettes découlant de l’activité au sein du secteur des NFT.

Si les affaires semblaient aller bon train en début d’année 2022, avec plus d’une centaine de millions de dollars de frais versés à Looks Rare et OpenSea, cette tendance n’a duré longtemps.

Dès le mois de mars 2022, le total des frais hebdomadaires chute sous la barre des 50 millions de dollars et OpenSea récupère la première place, jusque là détenue par LooksRare et son arrivée en force dans le secteur.

Figure 6 : Volumes de frais par place de marché

À partir d’avril 2022, les frais totaux dépassent à peine le million et, en début d’année 2023, ils chutent sous le seuil des 500 000 dollars par semaine.

Cette chute est en partie due aux politiques de réduction des frais de nombreuses places de marché, cette stratégie ayant pour but d’attirer davantage d’utilisateurs via des tarifs attrayants. Cela dit, elle est aussi symptomatique de la baisse d’intérêt général envers le secteur des NFT.

La mesure des royalties payées aux artistes sur les places de marché offre un autre angle de vue pour mesurer l’activité au sein du secteur des NFT.

Figure 7 : Volumes de royalties par place de marché

Alors que les recettes liées au royalties ont atteint un pic quotidien de plus d’un million de dollars en juin 2022, cet épisode fut de très courte durée, car Blur limitera le taux de royalties, enlevant la possibilité aux créateurs de les augmenter à leur guise.

À l’exception de Blur, les royalties sont alors majoritairement payées via OpenSea, qui récupère sa place de leader dès le mois juillet, concentrant la vaste majorité des frais liés au royalties.

👉 Comment acheter des cryptomonnaies en 2023 ?

Zengo : le wallet mobile ultra-sécurisé

Quid des Inscriptions sur Bitcoin ?

Alors que le nombre de traders de NFT est en chute constante depuis janvier 2022, l’année 2023 a été marquée par un phénomène d’une nature nouvelle qui ravivé la flamme des amateurs de NFT : la Théorie Ordinal et les Inscriptions sur Bitcoin.

Si le nombre d’utilisateurs des Inscriptions dépassait avec peine les 2 000 entités uniques par jour en Mars, une hype importante s’est manifestée entre mai et juin 2023, provoquant la création d’une multitude d’Inscriptions et une congestion momentanée du réseau Bitcoin, avec plus de 10 000 utilisateurs uniques par jour.

Figure 8 : Utilisateurs uniques par place de marché

La tendance a depuis ralenti et nous pouvons actuellement compter moins de 2 000 utilisateurs uniques par jour : nous sommes retournés au niveau du début d’année 2023.

👉 Pour mieux comprendre l'analyse on-chain, découvrez notre podcast à ce sujet :

Synthèse de cette analyse on-chain

Finalement, les données indiquent que le secteur des NFT enregistre une activité particulièrement réduite en comparaison aux années 2021 et 2022 et que la hype des Inscriptions n'a attiré les amateurs de NFT que pour un court moment.

Depuis le mois de janvier 2022, le nombre de participants est en chute constante, le nombre de transaction a été divisé par 6, les volumes d’échanges par 8, les frais par 1000 et les royalties par 100.

Les métriques relatives à l’activité du secteur des NFT conservent tout de même des valeurs plus élevées qu’avant la hype de 2021 - 2022, suggérant une certaine capacité de rétention du secteur qui a su apporter des innovations suffisantes pour conserver l’intérêt d’une partie de son public.

Au sein des places de marché, OpenSea est en pôle position en termes de nombre de transaction, de frais et de royalties mais Blur domine de loin les volumes d’échanges.

Sources – Figures 1 à 2 : Glassnode ; Figures 3 à 8 : @hildobby via Dune Analytics

👉 Découvrez notre tuto sur GMX, la plateforme de trading décentralisé de perpétuels

Le leader des DEX pour le trading de perpétuels ? Profitez de 5% de réduction sur vos frais ?

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Retrouvez des analyses exclusives du Prof. Chaîne sur Cryptoast Research, l'endroit idéal pour réussir vos investissements en cryptomonnaies. Vous apprendrez à vous positionner sur les niveaux de prix stratégiques, à déceler les opportunités d'investissement et à anticiper les mouvements de prix. Rejoignez-nous maintenant et prenez en main vos investissements cryptos.

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.