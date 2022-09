Bitcoin (BTC) - Sommes-nous proches de la fin du marché baissier ? Analyse onchain

Le comportement de conservation (HODLing) de bitcoins domine et la robustesse du support des 18 000 $ indiquent que la formation d'une fin de marché baissier progresse. De plus, un modèle on-chain à long terme signale que la phase finale du présent cycle baissier est entamée. Analyse on-chain de la situation.

Bitcoin (BTC) teste son plancher pour une 5e fois

Suite au rebond réussi sur le plancher de marché baissier actuel (18 000 $) à la mi-septembre, le prix du BTC vient de nouveau tester ce niveau critique.

Évoluant toujours au sein du range établi depuis le mois de juin 2022 (18 000 $ à 24 000 $), le marché du Bitcoin semble stagner au dessus d'un support éprouvé à cinq reprises.

Figure 1 : Cours journalier du BTC

Cependant, de nombreuses données on-chain signalent qu'un changement de structure du marché se met en place au fil des semaines.

Cette semaine, nous évaluerons :

la dominance du HOLDing (conservation) et de l'accumulation

le signal de fin de marché baissier formé par le modèle de transition bear > bull

👉 Retrouvez toutes les réflexions et analyses approfondies du Prof. Chaîne sur notre Canal Discord accompagné d'autres experts comme Vincent Ganne !

Profitez d'un mois avec 40% de réduction pour tester notre service à prix réduit avec le code PROF lors de votre inscription.

Découvrir notre Groupe Privé Vous aimez les analyses du Prof. Chaîne ? Nous avons une bonne nouvelle pour vous ! Il intervient désormais plusieurs fois par semaine sur notre groupe privé, où nos experts analysent le marché des cryptomonnaies et vous donnent les clés pour le maîtriser

Le comportement de HODLing domine

Martelé à cinq reprises au cours des trois derniers mois, le niveau de prix des 18 000 $ offre aujourd'hui encore un support robuste aux fluctuations baissières du cours du BTC.

Au moment d'écrire ces lignes, le range concentre entre ses deux bornes près de 3,47 millions de BTC, soit 18,7% de l'offre en circulation. C'est à dire que près de 19% des bitcoins circulent dans cette fourchette de prix.

Figure 2 : Distribution des Prix Réalisés des UTXO



Au cours des dernières semaines, le volume de bitcoins acquis dans cette zone de demande s'est peu à peu déplacé des 20 000 $ vers les 18 000 $, indiquant une légère redistribution des pièces proche du plancher du marché baissier.

Notons que, dans l'éventualité ou ce support venait à être franchi par le bas, il n'existerai alors presque aucune résistance à une potentielle baisse du prix vers le niveau des 13 000 $. Mais rien n'est joué pour le moment.

L'étude des Jours de Pièces détruits nous permet de confirmer un constat établi au cours des dernières analyses : le comportement de HODLing (conservation) domine clairement les cohortes d'investisseurs. Ils conservent pour le moment leurs BTC acquis.

Alors que des pics de destruction (rajeunissement des UTXO par le transfert de bitcoins d'une adresse à une autre) ont pu être observés lors des événements de fortes volatilités baissières de mai et juin 2022, la tendance globale de cette métrique est clairement à la baisse.

Figure 3 : Jours de Pièces Détruits



Cela indique que les BTC dépensés au cours des derniers mois sont particulièrement jeunes. On peut ainsi définir que les ventes récentes ne représentent en réalité qu'un volume modéré de bitcoins qui passe de mains en mains assez rapidement, sans trouver de détenteur prêt à les garder sur le long terme.

Un exchange complet pour le trading de cryptomonnaies 0 % de frais sur le marché spot

Cette observation est constructive et démontre que la majorité des participants préfèrent conserver leurs pièces et les faire maturer plutôt que de les dépenser à de si faibles niveaux de prix.

Corroborant cette analyse, la métrique de la Vivacité, comparant le nombre de Jours de Pièces (JP) détruits face à l'entièreté des Jours de Pièces créés, porte un signal similaire.

En témoignant d'une chute accentuée depuis le mois d'août, elle indique que le nombre de JP créé est largement supérieur au nombre de JP détruit.

Figure 4 : Vivacité

Cela signifie que la maturation prime sur le rajeunissement et que le comportement de conservation prime sur le comportement de dépense.

Autrement dit, la majorité des investisseurs préfèrent aujourd'hui accumuler des BTC sur le long terme et les stocker plutôt que de les dépenser (vendre par exemple), ce qui constitue un constat très constructif pour l'avenir.

L'exchange qui a le vent en poupe⭐ 5% de réduction sur vos frais avec ce bouton

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués ( en savoir plus

👉 Comment acheter du BTC

La cyclicité des transitions Bear > Bull



En observant l'historique à long terme du Score de Tendance de l'Accumulation, nous pouvons remarquer qu'un schéma se répète lorsque des phases de formation de plancher de marché baissier se forment.

Que ce soit en 2015, en 2018, ou actuellement, une dynamique en trois étapes semble traduire le comportement psychologique des investisseurs en réponse à la forte baisse du cours du BTC :

Opportunisme : Forte accumulation durant la capitulation du prix. Les investisseurs sautent sur l'opportunité d'acheter des BTC à des prix relativement bas.

Méfiance : Une partie des nouveaux entrants quittent le marché dès les premières hausses , vendant proche de leur coût de base. Ils anticipent une nouvelle chute potentielle.

Confiance : Une fois le plancher du cycle baissier éprouvé et la pression de vente épuisée, les participants les plus téméraires ré-accumulent des BTC avant le déclenchement d'un nouveau cycle haussier à long terme.

Figure 4 : Score de Tendance de L'Accumulation



De plus, les dépenses des LTH (entités détenant des BTC pour plus de 155 jours) ont atteint un ratio de rentabilité très bas, similaire aux périodes les plus douloureuses des marchés baissiers précédents.

Faisant face à un fort stress financier, certains LTH vendent aujourd'hui leurs pièces avec un ratio de rentabilité de 0,6, équivalant à une réalisation de perte de -40%.

Un exchange complet pour le trading de cryptomonnaies 0 % de frais sur le marché spot

Figure 5 : Ratio de Rentabilité des Dépenses des LTH



De telles valeurs n'ont été enregistrées qu'à de très rares occasions dans l'histoire du marché du bitcoin et indiquent que nous nous situons actuellement proche d'un important point d'inflexion de la tendance baissière dominante.

Cela dit, le prix ne va probablement pas monter en ligne droite au cours de la semaine. La transition vers un marché haussier va prendre plusieurs mois à se construire avant d'être confirmée par un retour à la rentabilité de toutes les cohortes d'investisseurs.

Qui plus est, le modèle on-chain de transition bear > bull présenté au cours de notre dernière analyse a finalement fourni le signal tant attendu.

Ainsi, le vendredi 23 Septembre 2022, le prix réalisé des STH a croisé à la baisse le prix réalisé des LTH, signalant une accumulation de pièces notable à court terme, dont le coût de base est désormais inférieur à celui des pièces accumulées 155 jours auparavant.

Figure 6 : Modèle de Transition Bear > Bull



Cela signale l'initiation de la phase finale du cycle baissier actuel, au cours de laquelle les deux bornes de la zone de consolidation actuelle (18 000 $ - 24 000 $) ont de fortes chances d'être testées à plusieurs reprises.

Ces tests permettront aux investisseurs les plus convaincus d'accumuler et de faire maturer un volume de BTC conséquent qui sera ensuite redistribué à profit dans la force du marché haussier à venir.

👉 Retrouvez le Lexique de l'analyse on-chain de Cryptoast

Synthèse de cette analyse onchain

Finalement, les données de cette semaine indiquent que la zone des 18 000 $ a de grandes chances de servir de plancher au cycle baissier actuel et que le franchissement par le haut des 24 000 $ signalera le début du marché haussier à venir.

Alors que le comportement de HODLing domine, les participants préfèrent accumuler des BTC et attendre patiemment la fin de l'hiver (bearmarket) plutôt que de céder à la pression de vente à de si bas niveaux de prix.

D'un point de vue à long terme, le LTH-SOPR et le modèle de transition Bear > Bull indiquent que la phase finale du cycle baissier est entamée. Cela dit, il faudra probablement attendre encore plusieurs mois avant que le retour à la rentabilité des toutes les cohortes confirment l'avènement d'un prochain bull market.

Toutefois, le Bitcoin (BTC) reste assujetti aux tendances macroéconomiques globales. Ce contexte on-chain, bien que nous renseignant sur les changements de structure fondamentaux du marché, aura besoin d'être accompagnée par des données macroéconomiques saines pour permettre au BTC de prendre un nouvel envol.

Accédez à l'analyse complète du Prof. Chaîne via notre groupe privé : Le Grille-Pain

Découvrir notre Groupe Privé Vous aimez les analyses du Prof. Chaîne ? Nous avons une bonne nouvelle pour vous ! Il intervient désormais plusieurs fois par semaine sur notre groupe privé, où nos experts analysent le marché des cryptomonnaies et vous donnent les clés pour le maîtriser

Profitez d'un mois avec 40% de réduction pour tester notre service à prix réduit avec le code PROF lors de votre inscription.

Sources – Figures 2 à 6 : Glassnode ;

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! mail@toast.com Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Avertissement Le contenu présent sur notre site internet est uniquement à titre informatif. Les informations présentes sur cette page ne constituent ni un conseil en investissement, ni une recommandation d'achat ou de vente. Vous devez toujours faire vos propres recherches et nous vous conseillons de demander un avis financier extérieur.