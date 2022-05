Allemagne : les cryptomonnaies détenues pendant plus d'un an ne seront désormais plus taxées

L'Allemagne fait un pas de plus vers les cryptomonnaies

Mardi, le ministère fédéral des Finances allemand a publié ses premières orientations visant à encadrer la fiscalité des cryptomonnaies, et ces dernières confirment l'intérêt du pays pour le développement des actifs numériques.

Le document de 24 pages explore notamment la façon dont sont taxées les cryptomonnaies. Le point le plus important mentionne l'exonération d'impôt pour les gains en cryptomonnaies qui sont détenus plus d'un an par un particulier, et cela inclut le staking ainsi que le lending.

Jusqu'ici, si un citoyen allemand voulait profiter de l'exonération d'impôt sur ses cryptomonnaies, il devait attendre dix ans. Ce chiffre passe donc désormais seulement à un an, s'alignant donc avec l'article 23 de la loi allemande sur l'impôt sur le revenu, lequel dispose que si la période s'étalant entre l'acquisition et la vente d'un actif est supérieure à un an, alors le montant des gains est exonéré d'impôt.

Le document, qui mentionne également le minage, les hard forks et les airdrops, reste cependant sujet à modification, selon le ministère :

« Le ministère fédéral des Finances continuera à traiter les questions d'impôt sur le revenu relatives aux monnaies virtuelles et autres jetons en étroite coordination avec les plus hautes autorités financières des États fédéraux et avec la participation des associations. »

L'Allemagne, pays crypto-friendly numéro 1

Selon un classement établi par Coincub, l'Allemagne siège désormais à la 1re place du podium en termes de pays favorable aux cryptomonnaies, prenant ainsi la place de Singapour.

En cause, la position institutionnelle du pays plaçant les cryptomonnaies comme moyen d'investissement à long terme pour les épargnants, notamment avec un système de taxation qui était déjà bien plus accueillant que la plupart des autres pays du monde.

De plus, il faut noter que l'Allemagne possède 1 430 nœuds Bitcoin, ce qui représente 9,08 % du total des nœuds mondiaux. Cela la place en seconde place en termes de nœuds détenus juste derrière les États-Unis et devant la France, qui n'en possède elle que 3,35 %.

Le mois dernier, la Commerzbank, deuxième plus grosse banque allemande, a demandé une licence pour proposer des cryptomonnaies à ses clients. Si cela venait à se concrétiser, plus de 11 millions de ses clients particuliers bénéficieraient ainsi de services de garde et d'échange de cryptomonnaies.

Fin 2021, Paycer (PCR), un protocole de finance décentralisée (DeFi) cross-chain allemand, annonçait vouloir combiner la DeFi et les services bancaires traditionnels (TradFi) afin de proposer des taux d'intérêt élevés à un public plus large.

Enfin, selon un rapport de KuCoin du mois de mars dernier, 44% des citoyens allemands seraient « motivés pour investir dans les cryptomonnaies afin de faire partie de l'avenir de la finance ».

Le pays le plus riche d'Europe semble ainsi également bien parti pour dominer le marché des cryptomonnaies dans cette zone, étant donné l'intérêt pour ce dernier à la fois des particuliers et des institutionnels.

Source : Document officiel du ministère, Coincub, bitnodes.io

