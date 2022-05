Algorand (ALGO) et Hivemind rachètent Napster pour l'orienter vers le Web 3.0

Peu de temps après LimeWire, c'est la plateforme de streaming de musique Napster qui annonce son entrée dans le Web 3.0. Ou plus précisément, c'est ce que ses nouveaux propriétaires ont prévu pour son futur.

Effectivement, après s'être fait racheter plusieurs fois, Napster sera désormais entre les mains de la blockchain Algorand (ALGO) et du fonds d'investissement Hivemind Capital. L'information a été révélée directement depuis le compte Twitter de ce dernier :

BREAKING: @HivemindCap and @Algorand today announced the acquisition of @Napster, to once again revolutionize the music industry by bringing blockchain and Web3 to artists and fans. Music industry veteran Emmy Lovell has been named interim CEO. Stay tuned for further details. pic.twitter.com/y5NEI1oiRA

— Hivemind (@HivemindCap) May 10, 2022