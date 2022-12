Alameda Research a prêté 546 millions de dollars à Sam Bankman-Fried pour ses actions Robinhood

Alors que Sam Bankman-Fried est confronté à plusieurs chefs d'accusation, un nouveau document publié mardi révèle l'implication d'Alameda Research dans le financement de ses actions Robinhood. La filiale de FTX aurait ainsi prêté 546 millions de dollars à l'ancien PDG du groupe, ainsi qu'à son co-fondateur Gary Wang.

Le labyrinthe juridique des actions Robinhood

Dans une déclaration sous serment de Sam Bankman-Fried rendue publique par la Haute Cour d'Antigua-et-Barbuda, nous apprenons que lui-même et Gary Wang, tous deux co-fondateurs de la firme FTX, ont contracté plusieurs prêts en 2022 à Alameda Research pour un total de 546 millions de dollars.

Ces emprunts ont été réalisés pour financer le rachat de 56 millions d'actions Robinhood (HOOD) par l'entreprise Emergent Fidelity Technologies, une société basée à Antigua, détenue à 90% par Sam Bankman-Fried et à 10% par Gary Wang.

Alors que le 30 avril 2022, 316,6 millions de dollars et 35,1 millions de dollars ont été respectivement empruntés par Sam Bankman-Fried et Gary Wang, l'opération a été répétée deux semaines plus tard avec deux prêts estimés à 175 millions de dollars et 19,4 millions de dollars chacun. Cependant, d'après l'ancien PDG de FTX, les sommes dépensées pourraient être encore plus élevées :

« Les actions ont été acquises en plusieurs fois et je ne suis pas certain du prix exact payé pour ces parts. Malgré tout, je crois que la somme totale dépensée est inférieure aux 648 millions de dollars. [...] Cependant, si les montants dépensés par la société Emergent excèdent 546 millions de dollars, alors je ne doute pas que les sommes additionnelles ont été empruntées par Gary et moi-même. »

D'ailleurs, cet emprunt a servi de collatéral à Sam Bankman-Fried pour un prêt qu'il a contracté auprès de BlockFi à destination d'Alameda Research le 09 novembre dernier. En outre, c'est un véritable labyrinthe judiciaire qui se dessine, avec plusieurs acteurs revendiquant la détention des fonds :

Sam Bankman-Fried, qui voulait payer ses frais de justice avec ces actifs d'après FTX ;

Emergent Fidelity Technologies ltd, qui possède les fonds juridiquement ;

BlockFi, demandant un remboursement de son prêt non remboursé ;

et FTX, qui espère rembourser une partie de ses créanciers.

Actuellement, les actions Robinhood sont conservées chez le courtier ED&F Man Capital Markets. Pour l'instant, ni FTX, ni Sam Bankman-Fried n’ont réussi à récupérer ces fonds. Rappelons que Sam Bankman-Fried est poursuivi en justice aux États-Unis pour 8 chefs d'inculpations, notamment pour blanchiment d'argent et fraudes sur valeurs mobilières.

Source : Haute Cour d'Antigua-et-Barbuda

