Airdrop de Jupiter : 550 millions de dollars de tokens JUP vont bientôt être distribués

Discret durant cette année 2024, l'agrégateur d'exchanges décentralisés (DEX) Jupiter avait pourtant fait sensation au mois de janvier en distribuant 1 milliard de tokens JUP à environ 955 000 adresses éligibles à son premier airdrop.

Aujourd'hui, le 2e protocole de la blockchain Solana en termes de valeur totale verrouillée (TVL) fait de nouveau parler de lui pour son nouvel airdrop. Celui-ci était attendu, puisque Jupiter avait prévu dès le début de distribuer des tokens chaque 31 janvier jusqu'à l'année 2026 (un airdrop est possible en 2027, mais il demeure non confirmé à ce jour). Un événement nommé « Jupuary » en référence au protocole.

Pour cette nouvelle itération, l'airdrop sera divisé en 2 groupes. Les utilisateurs du DEX et ceux ayant déjà staké des tokens JUP se partageront 500 millions de tokens, tandis que les « Carrots » et les « Good Cats » se partageront 200 millions de tokens.

Jupuary 2025 🪐

Here is the first Overview of the upcoming Jupuary distribution.

Team decided to go with a split between Users & Stakers and Carrots & Good Cats.

This way we are trying to appreciate everyone in the Jupiverse!

Note: This is a Draft, Subject to change 💡 pic.twitter.com/mbGNy3QxSe

— Jupiter Uplink (@jup_uplink) December 26, 2024