Airdrop AltLayer : comment récupérer une potentielle récompense de tokens ALT ?

AltLayer, un projet récemment intégré au Binance Launchpool, vient d'ouvrir le portail de réclamation pour son airdrop. Lancé hier, 25 janvier 2024, ce portail permet aux individus éligibles de réclamer une certaine quantité de tokens ALT proportionnelle au nombre de critères remplis.

The official claim site for AltLayer Airdrop Season One is now live: https://t.co/AzjAWSaidx

Starting now, you can check your eligibility.



⚠️Note that you cannot claim your ALT tokens yet.

The “Claim” button will be enabled at 9:00 UTC on Jan 25. pic.twitter.com/CYyW06b4ai

— AltLayer (@alt_layer) January 25, 2024