Binance Launchpool : comment participer pour gagner des ALT d’AltLayer ?

Pour son 45e Launchpool, l’exchange de cryptomonnaies Binance a mis le projet AltLayer (ALT) à l’honneur. Les détenteurs de BNB et de stablecoin FDUSD peuvent ainsi participer afin de recevoir des tokens du projet en récompense. Comment en profiter ?

Binance ouvre son Launchpool d’AltLayer

Dans la nuit de jeudi à vendredi, Binance a ouvert son 45e Launchpool, cette fois-ci sur le projet d’AltLayer, permettant de gagner des tokens ALT.

Les pools de récompenses sont ainsi ouvertes jusqu’au 25 janvier prochain, et les investisseurs détenant du BNB ainsi que du stablecoin FDUSD sur la plateforme de cryptomonnaies Binance pourront se partager 500 millions d’ALT au prorata de leur participation.

Pour accéder à ce Launchpool, vous pouvez vous rendre dans le menu « More » puis « Launchpad & Launchpool » depuis le bandeau supérieur de Binance. Ensuite, il est possible de sélectionner l’actif à faire fructifier pour percevoir des tokens en récompense :

Aperçu du 45e Launchpool de Binance

Bien entendu, comme lors de chaque Launchpool ou Lauchpad, il convient de rappeler que si vous ne possédez pas les actifs concernés en portefeuille, en acquérir uniquement pour cette opération peut ne pas nécessairement être une opération rentable.

Toutefois, c’est un bon moyen de générer un profit supplémentaire pour les personnes détenant déjà du BNB et/ou du FDUSD. De plus, il est possible de sortir à tout moment et les récompenses sont cumulées toutes les heures.

Qu’est-ce que le projet AltLayer ?

Tandis que les layers 2 ont le vent en poupe, le projet AltLayer se définit comme un « Rollup-as-a-service » (RaaS) :

« […] AltLayer offre une rampe de lancement de Rollups-as-a-Service (RaaS) polyvalente et sans code, qui permet non seulement aux développeurs, mais également à ceux qui ont peu ou pas d’expérience en codage, de créer un rollup personnalisé en 2 minutes avec seulement quelques clics simples. »

Parmi les couches de technologies utilisées, le catalogue d’AltLayer regroupe par exemple des noms connus comme OP Stack, Polygon CDK ou skSynk ZK Stack.

Avec un écosystème du Web3 de plus en plus multi-chain et des solutions de mise à l’échelle de plus en plus diversifiées, AltLayer pourrait ainsi avoir son rôle à jouer. Bien entendu, les investisseurs ne souhaitant pas conserver leurs ALT reçus en récompense du Launchpool sont libres de le revendre contre la cryptomonnaie de leur choix.

