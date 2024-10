Un agent AI en 3 minutes pour gérer ses ordres : Coinbase lance la course aux assistants basés sur l'intelligence artificielle

Brian Armstrong, le PDG de Coinbase, a annoncé ce week-end l’arrivée de « Based Agent ». Cet outil permet de créer des agents AI avec la capacité d’agir sur les ordres et les portefeuilles des utilisateurs de manière entièrement autonome. Et ce, en très peu de temps :

Create an AI agent with a crypto wallet (and optional X account) in less than 3 minutes

Based Agent! https://t.co/QznYkoZTC0

— Brian Armstrong (@brian_armstrong) October 26, 2024