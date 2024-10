Base, le Layer 2 de Coinbase, enregistre un volume record de transactions en stablecoins

Ce week-end, Base, le Layer 2 basé sur Ethereum et porté par Coinbase, a enregistré des résultats records sur le marché des stablecoins. En effet, le réseau a surpassé toutes les autres blockchains en matière de volume de transferts de stablecoins durant la journée de samedi.

Ainsi, Base regroupait 30,06 % des transactions en stablecoins, soit plus que d'autres blockchains très établies sur le marché comme Solana (25 %) ou Ethereum (20 %). Un résultat qui n'a pas manqué être mis en valeur sur X par Peter Schroeder, un membre de la communauté crypto, adepte du stablecoin USDC de Circle.

For the first time ever, @base led all chains for total stablecoin transfer volume in a single day.

On October 26th, Base processed 18.1B+ in stablecoin transaction volume (99.9% was in USDC) accounting for over 30% of all stablecoin transaction volume that day. pic.twitter.com/OXKdSLgWUR

— Peter Schroeder (@peterschroederr) October 27, 2024