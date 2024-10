Sky : le protocole de finance décentralisée (DeFi) envisage de reprendre son ancien nom MakerDAO

Sky, protocole de finance décentralisé (DeFi) derrière le stablecoin DAI, envisagerait à nouveau de changer de nom quelques semaines seulement après le dernier changement. Une partie de la communauté autour du protocole aimerait qu'il récupère son ancien nom : MakerDAO.

À la fin du mois d'août, Sky annonçait son changement de nom après avoir approuvé la proposition dénommée « Endgame », portée par une partie de sa communauté. Ce rebranding se voulait être le symbole de la restructuration en profondeur du protocole.

Au cœur du changement de politique de Sky, la volonté d'atteindre les 100 milliards de dollars de capitalisation pour son stablecoin. Pour y parvenir, le protocole voulait se conformer aux réglementations anti blanchiement d'argent, en revoyant entre autres, sa politique sur le gel des actifs pour les acteurs malveillants.

En parallèle, Sky a lancé un nouveau stablecoin, le Sky Dollar (USDS). Les détenteurs de DAI ont été invités à mettre à niveau leurs tokens vers l'USDS, de même pour les possesseurs du MKR, le token de gouvernance de l'ancien MakerDAO.

Bien que Sky ait affirmé que tout cela était nécessaire pour prétendre à une adoption de masse de ses stablecoins et assurer sa croissance, ce changement de politique suscite un vif débat au sein de la communauté crypto.

En effet, le DAI a longtemps été reconnu comme le stablecoin le plus décentralisé du marché. En actant son changement de paradigme, tendant vers une centralisation, et en incitant les détenteurs de DAI et de MKR à remplacer leurs tokens par l'USDS, les plus fervents utilisateurs du protocole ont progressivement décidé de lui tourner le dos.

Comme l'indique le fondateur de Sky, Rune Christensen, « un certain nombre de membres de la communauté ont exprimé des réserves quant à l'utilité du jeton SKY », reconnaissant que « les différents nouveaux systèmes de récompense introduits par la feuille de route du jeton SKY, ainsi que les nouvelles fonctionnalités du protocole, pouvaient être difficiles à comprendre ».

Success of the USDS Launch and the opportunity to recenter the Maker brand

It’s been 8 weeks since Sky was introduced as the best protocol for saving and growing your crypto and about a month since the new brand and functionalities went live.

In that short time we’ve seen a lot…

— Rune (@RuneKek) October 21, 2024