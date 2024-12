Affaire Terra : le Monténégro rejette l'appel de Do Kwon – Sera-t-il prochainement extradé ?

Depuis plus d'un an et demi, les États-Unis et la Corée du Sud exigent l'extradition de Do Kwon vers leur territoire afin qu'il y soit jugé. Le Monténégro, pays où le fondateur et ex-PDG de Terraform Labs a été arrêté et où il est détenu, souhaite l'extrader, mais le processus judiciaire pour y parvenir semble très complexe.