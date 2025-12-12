Jackpot pour un mineur solo de Bitcoin : Récap crypto de la nuit du 11 au 12 décembre 2025

La régulation américaine bascule vers un cadre pro-crypto, alors que la tokenisation des marchés financiers s’accélère. Côté marché, le Bitcoin subit une pression accrue tandis que l’adoption institutionnelle se poursuit.

Jackpot pour un mineur de Bitcoin

Un mineur solo a miné le bloc Bitcoin 927474, remportant 3,133 BTC soit environ 284 000 dollars, dans un contexte d’activité soutenue sur le réseau.

Les régulateurs américains embrassent la blockchain

La CFTC a annoncé le retrait de ses directives « obsolètes » sur les cryptomonnaies, marquant une volonté d’ouverture et de clarification du cadre réglementaire. Cette évolution s’inscrit dans un climat pro-crypto et une coopération renforcée entre la SEC et la CFTC. Dans le même mouvement, le président de la SEC, Paul Atkins, a affirmé que les marchés financiers américains évoluent désormais on-chain, l’agence mettant l’accent sur l’innovation et la tokenisation comme piliers de cette transition.

La SEC valide la tokenisation des marchés

La SEC a approuvé le plan de la DTCC pour tokeniser les actions, obligations et bons du Trésor. Ce feu vert marque une étape majeure vers l’intégration des actifs réels dans l’écosystème on-chain, soutenu par des initiatives comme Smart NAV, développé avec Chainlink et testé par plusieurs grandes institutions financières.

Wall Street et la politique monétaire

Les grandes banques de Wall Street auraient revu leurs prévisions d’émission de dette pour 2026. La Réserve fédérale pourrait acheter jusqu’à 525 milliards de dollars de T-bills, réduisant l’offre nette pour les investisseurs privés. Cette stratégie s’inscrit dans un environnement où la politique monétaire reste ferme, mais où un éventuel futur président de la Fed crypto-friendly suscite des attentes optimistes.

Do Kwon condamné à 15 ans de prison

Le fondateur de Terra (LUNA), Do Kwon, a été condamné à 15 ans de prison. Ce verdict met un terme à une affaire marquée par son extradition vers les États-Unis, plusieurs reports d’audience et des demandes de réduction de peine.

Les géants du Web adoptent les stablecoins

YouTube permet désormais aux créateurs américains de recevoir leurs paiements via le stablecoin PYUSD de PayPal. Cette mesure illustre une avancée majeure de l’adoption crypto dans le grand public.

