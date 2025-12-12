Jackpot pour un mineur solo de Bitcoin : Récap crypto de la nuit du 11 au 12 décembre 2025

La régulation américaine bascule vers un cadre pro-crypto, alors que la tokenisation des marchés financiers s’accélère. Côté marché, le Bitcoin subit une pression accrue tandis que l’adoption institutionnelle se poursuit.

le 12 décembre 2025 à 8:00.

2 minutes de lecture

author image

Cryptoast

Jackpot pour un mineur solo de Bitcoin : Récap crypto de la nuit du 11 au 12 décembre 2025

Jackpot pour un mineur de Bitcoin

Un mineur solo a miné le bloc Bitcoin 927474, remportant 3,133 BTC soit environ 284 000 dollars, dans un contexte d’activité soutenue sur le réseau.

Investissez dans le Bitcoin et sécurisez votre patrimoine
Publicité - Votre capital est à risque. D'autres frais s'appliquent. Pour plus d'informations, visitez etoro.com/trading/fees Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l'argent rapidement en raison de l'effet de levier. 61% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD avec ce fournisseur. Vous devez savoir si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi dans chaque position. (en savoir plus)

Les régulateurs américains embrassent la blockchain

La CFTC a annoncé le retrait de ses directives « obsolètes » sur les cryptomonnaies, marquant une volonté d’ouverture et de clarification du cadre réglementaire. Cette évolution s’inscrit dans un climat pro-crypto et une coopération renforcée entre la SEC et la CFTC. Dans le même mouvement, le président de la SEC, Paul Atkins, a affirmé que les marchés financiers américains évoluent désormais on-chain, l’agence mettant l’accent sur l’innovation et la tokenisation comme piliers de cette transition.

La SEC valide la tokenisation des marchés

La SEC a approuvé le plan de la DTCC pour tokeniser les actions, obligations et bons du Trésor. Ce feu vert marque une étape majeure vers l’intégration des actifs réels dans l’écosystème on-chain, soutenu par des initiatives comme Smart NAV, développé avec Chainlink et testé par plusieurs grandes institutions financières.

Wall Street et la politique monétaire

Les grandes banques de Wall Street auraient revu leurs prévisions d’émission de dette pour 2026. La Réserve fédérale pourrait acheter jusqu’à 525 milliards de dollars de T-bills, réduisant l’offre nette pour les investisseurs privés. Cette stratégie s’inscrit dans un environnement où la politique monétaire reste ferme, mais où un éventuel futur président de la Fed crypto-friendly suscite des attentes optimistes.

Do Kwon condamné à 15 ans de prison

Le fondateur de Terra (LUNA), Do Kwon, a été condamné à 15 ans de prison. Ce verdict met un terme à une affaire marquée par son extradition vers les États-Unis, plusieurs reports d’audience et des demandes de réduction de peine.

Les géants du Web adoptent les stablecoins

YouTube permet désormais aux créateurs américains de recevoir leurs paiements via le stablecoin PYUSD de PayPal. Cette mesure illustre une avancée majeure de l’adoption crypto dans le grand public.

👉 Retrouvez le top 5 des stablecoins crypto adossés au dollar américain

Suivez les actualités crypto en temps réel sur notre groupe Telegram
Publicité

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.

author profile picture

Cryptoast est le média francophone de référence sur le Bitcoin, la blockchain, les cryptomonnaies et le Web3. Depuis son lancement en 2017, il attire plus de 10 millions de visites annuelles et compte plus de 500 000 abonnés sur ses réseaux sociaux. Les articles de Cryptoast sont consultables sur Bloomberg et traduits en 9 langues avec le code {NH NS5_CRYPTOAST}. Le média a également publié un livre sur le Bitcoin et les cryptomonnaies aux éditions Larousse, affirmant son expertise et son influence dans le domaine.

Cryptoast

548 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur No Push RS

Voir plus
Tout voir

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

Le Bitcoin à 1 million de dollars — Le fondateur de Telegram en est persuadé

Le Bitcoin à 1 million de dollars — Le fondateur de Telegram en est persuadé

 France : serez-vous bientôt forcés de déclarer vos portefeuilles auto-hébergés ?

France : serez-vous bientôt forcés de déclarer vos portefeuilles auto-hébergés ?

 Pourquoi la crypto HYPE d'Hyperliquid chute-t-elle ?

Pourquoi la crypto HYPE d'Hyperliquid chute-t-elle ?

 Bitcoin : 2 Casascius Coins de 1 000 BTC refont surface après 13 ans

Bitcoin : 2 Casascius Coins de 1 000 BTC refont surface après 13 ans