Adoption du Bitcoin (BTC) : Nayib Bukele a signé la loi supprimant les taxes sur l'innovation technologique

Le 24 mars dernier, le président du Salvador Nayib Bukele avait annoncé publiquement son attention de supprimer tous les impôts relatifs à l'innovation technologique. Et bien, ce dernier vient officiellement de signer cette loi, qui rentre donc en vigueur.

I’ve just signed into law, the INNOVATION AND TECHNOLOGY MANUFACTURING INCENTIVES ACT, that eliminates all taxes (income, property, capital gains and import tariffs) on technology innovations, software and app programming, AI, computer and communications hardware manufacturing. pic.twitter.com/rZtGzPgVzW

— Nayib Bukele (@nayibbukele) May 4, 2023