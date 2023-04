Salvador : Bitfinex Securities devient la première entreprise blockchain à obtenir sa licence

Bitfinex Securities devient la première société crypto à obtenir sa licence de fournisseur de services sur actifs numériques au Salvador. Ainsi, l’exchange peut désormais proposer ses solutions de tokenisation d’actifs dans le pays.

Bitfinex débarque au Salvador

Cette semaine, Bitfinex est devenue la première société crypto à obtenir sa licence de fournisseur de services sur actifs numériques au Salvador par le biais de son entité Bitfinex Securities El Salvador.

Cette division de Bitfinex est spécialisée dans l’émission d’actifs tokenisés du monde réel, à l’instar des actions ou des obligations par exemple. La licence en question s’inscrit directement dans la continuité d’une loi sur l’émission d’actifs numériques promulguée en janvier dernier dans le pays.

Paolo Ardoino, directeur technologique du groupe, a commenté la nouvelle :

« Cela signifie que toute une gamme d’entités, des petites entreprises aux gouvernements, peuvent lever des capitaux dans un environnement réglementé et puiser dans une classe d’investisseurs extrêmement à l’aise avec les crypto-actifs et les titres tokenisés, ce qui représente un marché de plus de 1 000 milliards de dollars, avec un pic à 3 000 milliards de dollars. »

Un secteur en plein développement

Que ce soit dans la finance traditionnelle ou l’écosystème crypto, la tokenisation d’actifs est un sujet de plus en plus mis en lumière, notamment par trois grands avantages qu’il apporte : réduction des coûts, rapidité et transparence.

Jesse Knutson, responsable des opérations chez Bitfinex Securities, est d’ailleurs revenu sur ce marché en pleine croissance :

« Nous constatons une demande considérable de la part des émetteurs et des investisseurs pour les produits rendus possibles par la nouvelle réglementation, qui comprennent des actions tokenisées, des actifs à rendement et d’autres produits d’investissement. Les émetteurs sont impatients d’accéder au marché des actifs numériques, attirés par la rapidité, la rentabilité et la facilité d’émission par rapport aux actifs traditionnels. »

Avec cette nouveauté, Bitfinex s’ouvre à un marché bien plus grand que les cryptomonnaies, étant donné que cela concerne potentiellement l’ensemble des classes d’actifs.

Alors que le Salvador mise de plus en plus sur les nouvelles technologies, dont les cryptomonnaies en grande partie, il sera intéressant de voir dans quelle mesure, les autres sociétés de l’écosystème vont suivre, pour obtenir, elles aussi, leur licence dans le pays.

