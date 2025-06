L'action Coinbase explose, portée par la hausse du Bitcoin et l'avancée du GENIUS Act

Le cours de l'action Coinbase a franchi 369 dollars sur le Nasdaq le 25 juin, soit une envolée de 42 % depuis le 1er janvier. Tirée vers le haut par la hausse du Bitcoin et l'adoption du GENIUS Act au Sénat américain, le titre se rapproche de son sommet de novembre 2021. L'objectif de cours est passé à 510 dollars : la première plateforme crypto cotée attire tous les regards.

Coinbase : une forte progression du titre portée par le Bitcoin

Alors qu'on évoquait l'explosion de l'action Circle le 24 juin, qui a dépassé les 240 dollars avant de se consolider à 200 dollars, c'est maintenant le cours de Coinbase qui impressionne. À l'ouverture de la séance du 26 juin, l'action Coinbase (COIN) a touché 369,25 dollars, avant de se stabiliser autour de 355 dollars, soit à seulement moins de 2 % du record établi fin 2021. Si l'on regarde depuis son point bas d'avril, le titre a donc rebondit de 133 %.

Une hausse du simple au double en à peine plus d'un mois qui a de quoi impressionner, et qui échauffe les esprits. L'analyste Gautam Chhugani de Bernstein a ainsi hissé son objectif de cours, de 310 à 510 dollars, et a qualifié Coinbase de « l'entreprise la plus incomprise de notre couverture crypto ». Il la compare également à Amazon : « Le tout-en-un des services crypto ».

Il faut dire que les éléments sont du côté de Coinbase : la SEC a abandonné fin février dernier sa procédure pour activité de courtage non enregistrée, ce qui redonne largement confiance dans l'exchange. Le 22 juin dernier, l'exchange a décroché sa licence MiCA par la Commission de surveillance du secteur financier luxembourgeoise (CSSF), ce qui lui permet d'étendre ses services crypto réglementés aux 27 États membres de l’Union européenne.

Et le plan financier est positif aussi : le premier trimestre 2025 a généré 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires, dont 698 millions issus des revenus d'abonnement et de services — principalement les frais sur l'USDC. La diversification de la société, au-delà du trading pur, porte donc ses fruits. Enfin, le cours du Bitcoin, qui s'est relevé jusqu'à tourner autour des 107 000 dollars, n'y est pas pour rien dans la remontée du cours de Coinbase.

Le GENIUS Act change la donne pour les stablecoins et profite à Circle

Mais ce qui explique en majorité cette progression, c'est le facteur politique. Le 17 juin, le Sénat américain a adopté, par 68 voix contre 30, le GENIUS Act, premier cadre fédéral destiné à sécuriser l'émission de stablecoins adossés au dollar. Le texte impose aux émetteurs de stablecoins adossés au dollar de détenir des réserves liquides entièrement garanties, de publier chaque mois un rapport détaillant leurs actifs, et de se soumettre à une supervision réglementaire stricte pour protéger les consommateurs.

Cette avancée réglementaire a aussi catapulté Circle Internet Group (CRCL), comme on l'a mentionné plus haut. Les deux actions sont logiquement reliées, puisque partenaires autour du stablecoin USDC : Coinbase encaisse la moitié des intérêts de l'USDC.

🗞️ Payer facilement en USDC : Coinbase dévoile une nouvelle solution d’ores et déjà disponible sur Shopify

Il était donc normal que l'action de Coinbase soit, elle aussi, boostée par toutes ces annonces positives. D'autant plus que les revenus issus des intérêts de l'USCD sont moins corrélés aux volumes de trading, et donc à la popularité des cryptomonnaies. Une source de revenus plus stable, qui rassure les investisseurs.

