Coinbase décroche sa licence MiCA pour proposer des cryptos aux 450 millions d’Européens

Vendredi, Coinbase a officialisé l'obtention de sa licence MiCA au Luxembourg, afin d'adresser ses services à l'ensemble de l'Union européenne. Lumière sur ce nouveau succès de la célèbre plateforme crypto américaine.

Coinbase obtient sa licence MiCA au Luxembourg

Tandis que le règlement MiCA est entré en application il y a maintenant 6 mois, nous voyons de plus en plus d’acteurs annoncer l’obtention de leur licence depuis diverses juridictions, et c’est désormais au tour de Coinbase. Pour ce faire, la célèbre plateforme de cryptomonnaies originaire des États-Unis a choisi le Luxembourg :

Le Luxembourg est depuis longtemps un pôle financier avant-gardiste, démontrant un engagement indéfectible en faveur de l’innovation. En choisissant le Luxembourg, nous nous positionnons dans une juridiction qui comprend les besoins du secteur des cryptomonnaies et excelle en matière de clarté réglementaire. Le Luxembourg poursuit activement une approche pangouvernementale de la blockchain et des DLT [regristres distribués, ndlr], et a adopté quatre politiques liées à la blockchain par le Parlement national.

Ainsi, Coinbase peut à présent proposer ses services dans les 27 États membres de l’Union européenne, soit un marché de 450 millions d’habitants. Jusqu’alors, la plateforme était déjà régulée en Allemagne, en France, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas et en Espagne, en ce qui concerne l’Europe.

En France, seules 2 entreprises ont pour le moment obtenu leur licence MiCA par le biais de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Après Deblock le mois dernier, c’est effectivement GOin qui a officialisé la nouvelle il y a quelques jours.

