L'acteur Bill Murray se fait voler 186 000 dollars en ETH suite à une vente de NFTs

Un acte de charité qui aura coûté cher. L’acteur américain Bill Murray a vu 119 Ethers (ETH) disparaître de son portefeuille suite à l’organisation d’un événement caritatif autour des tokens non fongibles (NFTs). Que s’est-il passé ?

Les ETH de Bill Murray ont été dérobés

L’événement caritatif a eu lieu mercredi dernier, et il a permis de lever des fonds pour l’organisation Chive Charities, qui aide des familles de vétérans et services d’urgence. Cela avait été un succès, avec un NFT baptisé « Beer with Bill Murray » qui a été cédé contre 185 000 dollars en ETH.

Mais le succès a été de courte durée. Le portefeuille personnel de Bill Murray, qui contenait des collections d’ampleur, a vu des fonds disparaître dans les heures qui ont suivi. L’attaquant a dérobé les 119.2 ETH qui y étaient stockés.

L’équipe de sécurité a cependant permis à Bill Murray de conserver ses NFTs, dont un d’une collection de Damien Hirst, deux CryptoPunks, un Pudgy Penguin ainsi qu’un Cool Cat. Les tokens non fongibles de l’événement caritatif ont aussi pu être protégés.

Une plainte déposée, Chainalysis appelée à la rescousse

Au total, c’est l’équivalent de 186 000 dollars (au cours actuel de l’ETH) qui ont ainsi été dérobés. Les fonds auraient été envoyés sur une adresse liée à la plateforme d’échange Binance. On ne sait pas qui est l’attaquant, mais les équipes de Bill Murray ont confirmé qu’elles ont déposé plainte. La firme d’analyses Chainalytics participera à la recherche pour trouver les fonds, et identifier la personne.

L'affaire aura cependant un dénouement plutôt heureux. Une des personnes ayant participé aux enchères a déjà versé 120 ETH à Chive Charities, afin de remplacer les fonds qui ont été dérobés.

Tout cela montre que célébrité ou non, personne n’est à l’abri d’un vol. Pour en apprendre plus sur la manière de protéger vos fonds, n’hésitez pas à consulter notre guide pour sécuriser et stocker ses cryptomonnaies.

Source : CoinDesk

