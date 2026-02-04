Le célèbre accélérateur de startups Y Combinator propose de verser ses financements en stablecoins

L’un des accélérateurs de startups les plus connus au monde, Y Combinator, annonce que les sociétés bénéficiant de ses financements peuvent désormais décider de les recevoir en stablecoins. Une stratégie inscrite dans une « renaissance de la fintech à l’échelle mondiale ».

Y Combinator propose de verser ses financements en stablecoins

Mesurer l’adoption concrète et effective d’une innovation peut parfois s’avérer compliqué, d'autant plus lorsque l'enthousiasme et les perspectives qu'elle offre affichent des montants astronomiques en milliards de dollars, comme dans le cas des stablecoins.

Des cryptomonnaies adossées à certaines monnaies traditionnelles - en très grande majorité le dollar américain - dont les flux pourraient atteindre 56 000 milliards de dollars d’ici à 2030, selon les experts de Bloomberg Intelligence. Et ce n'est apparemment pas l'accélérateur de startups Y Combinator (YC) qui va dire le contraire.

En effet, cette structure internationale dédiée au financement précoce des jeunes entreprises technologiques et financières vient d'annoncer sur son compte X officiel qu'à partir d'aujourd'hui les startups « peuvent choisir de recevoir leur financement (500 000 dollars) en stablecoins ».

Nous pensons que les stablecoins comme l'USDC préparent le terrain pour une nouvelle renaissance de la fintech et un accès plus large, à l’échelle mondiale, aux services financiers. Envoyer de l’argent devrait être aussi simple que d’envoyer un message. Les stablecoins rendent cela possible : peu coûteux, rapides et globaux, en s’appuyant sur des monnaies que les gens connaissent déjà et auxquelles ils font confiance. Y Combinator

« Des services financiers plus rapides et moins chers »

L'activité menée par Y Combinator au sein des startups mondiales actuelles les plus prometteuses lui permet d'affirmer qu'une part importante d'entre elles ayant bénéficié de ses services « utilisent la crypto d’une manière ou d’une autre, que ce soit pour les paiements, la banque ou la levée de capitaux », même si leur activité s'inscrit en dehors de ce secteur.

Certaines des startups YC à la croissance la plus rapide ces dernières années, comme Aspora et DolarApp, utilisent les stablecoins pour proposer des services financiers plus rapides et moins chers en Inde et en Amérique latine. De plus, avec l’adoption du GENIUS Act et l’intérêt croissant des institutions financières, nous sommes très optimistes. Y Combinator

Une initiative qui s'inscrit dans la lignée directe d'autres projets d'envergure en lien aux stablecoins, comme le protocole de paiement x402 développé par la plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase, afin de simplifier au maximum les paiements en USDC sur Internet, notamment pour les agents IA et leurs transactions en ligne.

Une question demeure toutefois. L'utilisation des stablecoins comme l'USDC de Circle implique une traçabilité importante des transactions. Serait-ce également un moyen pour Y Combinator d'avoir un meilleur aperçu de l'utilisation de ses financements ?

