« Un abruti » – Insulté par Trump, Jerome Powell va-t-il maintenir les taux de la Fed aujourd’hui ?

Les tensions entre Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale des États-Unis et Donald Trump vont croissant. Alors que le président des États-Unis avait menacé de trouver un moyen de le renvoyer, Jerome Powell est resté sur ses positions : pas de baisse des taux d’intérêt pour l’instant.

Une nouvelle décision va être prise ce soir par la Réserve fédérale et jusque là, on s’attend à ce que Jerome Powell n’annonce toujours pas de baisse. Son positionnement enrage Donald Trump, qui a réitéré ses attaques contre le président de la Fed il y a quelques jours. Il estime en effet que la décision pourrait coûter aux États-Unis 600 milliards de dollars :

On n’arrive pas à faire bouger ce type. […] On va dépenser 600 milliards de dollars par an, à cause d’un abruti assis là [qui dit] : « Je ne vois pas suffisamment de raisons de baisser les taux. »