Web3 et réseaux sociaux : Aave rachète Sonar, un projet metaverse pour mobiles

La diversification des activités d’Aave dans les réseaux sociaux n’est pas un secret et cela s’incarne par le biais de Lens Protocol. Aave Companies, la société en charge du développement de l’écosystème, vient de réaffirmer cette ambition avec le rachat de Sonar :

The Aave Fam is growing! It’s no secret that our team has been innovating in social media, with Lens Protocol to bring power back to users, right where it belongs.

To continue our mission, we’re thrilled to announce the acquisition of @Sonar, a mobile-first metaverse. pic.twitter.com/qlRTUFq1SO

— Lens Protocol 🌿 (@LensProtocol) December 5, 2022