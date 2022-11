DeFi : JP Morgan a réalisé sa première transaction sur Aave

Quoiqu’en dise publiquement son PDG, les activités de JP Morgan dans les cryptomonnaies ne sont plus un secret et la banque vient de renouveler son attrait pour la blockchain par le biais de ses premières transactions sur le protocole Aave. Il s’agit plus précisément d’une version modifiée d’Aave Arc, la plateforme dédiée aux investisseurs institutionnels :

WORLD! J.P. Morgan has executed its 1st *LIVE* trade on public blockchain using DeFi, Tokenized Deposits & Verifiable Credentials, part of @MAS_sg Project Guardian 🙌🚀🔥https://t.co/XI212SG4zg Many world 1sts here, & since this is public ⛓ here’s a transparent🧵on what we did:

