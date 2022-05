Aave lance officiellement Lens, un protocole pour les médias sociaux décentralisés

Lancement officiel de Lens Protocol

Quelques mois seulement après l'annonce de ce projet ambitieux, Lens Protocol est officiellement lancé sur la blockchain Polygon (MATIC). En quelques mots, le projet se décrit comme « un graphe social "permissionless", composable et décentralisé, qui facilite la construction de plateformes sociales du Web 3.0 ».

1/ It’s a big day, bloomers! Lens Protocol is live on @0xPolygon mainnet and it’s so exciting to ring in Web3 Social Summer in style 😎 Here’s a few key takeaways from today’s launch. Ready? Follow us into the garden... 🌿 — LensProtocol.lens 🌿 (@LensProtocol) May 18, 2022

Lens Protocol est un véritable écosystème décentralisé, un socle destiné à accueillir des applications du Web 3.0 en lien avec les médiaux sociaux. Le protocole est open-source et permet à tous les développeurs d'y construire une application décentralisée, telle qu'un réseau social ou encore un forum.

Comme l'explique yoginth.eth, le fondateur de Lenster, construire un réseau social sur la plateforme Lens ouvre un champ de possibilités totalement différent de ce que l'on a pu connaître jusqu'alors :

« Lens change fondamentalement le paysage des plateformes de médias sociaux et des expériences utilisateur telles que nous les connaissons aujourd'hui. »

Une cinquantaine d'applications ont déjà commencé à fleurir sur Lens Protocol. Parmi celles-ci, on retrouve évidemment Lenster, mais aussi Lens Booster, SpamDAO, GoldenCircle, PeerStream, Swapify, Social Link et bien d'autres. En tant que membre de la communauté, il est déjà possible de récupérer son identifiant et de commencer à naviguer sur la plateforme.

👉 Pour aller plus loin – Qu'est-ce que la DeFi ou finance décentralisée ?

Lens en quête de décentralisation

Longtemps présenté comme un concurrent de Twitter ou Facebook, Lens Protocol met l'accent sur la décentralisation et la propriété des données personnelles des utilisateurs. Au lieu d'être connecté via une adresse e-mail et un pseudonyme, Lens se base sur une adresse Ethereum et des tokens non fongibles (NFTs).

Par ce biais, les utilisateurs reprennent la main sur le contenu qu'ils publient et peuvent contrôler - à la place d'une entité centralisée comme Facebook, Google ou Twitter - leurs données personnelles. De plus, l'idée est de débloquer de nouvelles sources de monétisation du contenu via les NFTs pour les comptes d'artistes, d'influenceurs, etc.

Les réseaux sociaux sont souvent critiqués pour leurs décisions unilatérales de supprimer des comptes d'utilisateurs, sans donner d'explication claire. Le PDG d'Aave lui-même, Stani Kulechov, a récemment fait l'objet d'une telle suspension. En avril, lors de l'annonce du rachat de Twitter par Elon Musk, son compte a été suspendu pour une blague sur le fait de « rejoindre Twitter en tant que PDG par intérim ».

Toutefois, un détail reste encore à éclaircir. Un réseau social décentralisé est indéniablement très gourmand en données et doit traiter un débit très élevé de transactions. C'est un problème de scalabilité que les blockchains ont généralement du mal à résoudre.

Bien que Lens soit développé sur Polygon, ce réseau a déjà connu de fortes périodes de congestion, notamment lors de la sortie de jeux très attendus. Pour le moment, Kulechov a seulement déclaré que le protocole allait explorer d'autres solutions de seconde couche, à la fois sur Polygon et Ethereum.

👉 Pour aller plus loin – Aave annonce Lens, un projet de protocole pour les médias sociaux décentralisés

Découvrir notre Groupe Privé Du contenu à haute valeur ajoutée et rapide à consommer

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque dimanche 👌 Et c'est tout. Toast ! mail@toast.com Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens. Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.