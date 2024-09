AAVE, destination les 255 dollars ? Analyse technique du 13 septembre 2024

AAVE montre depuis plusieurs semaines de la force au sein d'un marché en consolidation. Le token réalise de bonnes performances contre le dollar, poussé par des fondamentaux solides. Contre le Bitcoin, bien que la tendance soit depuis mai 2021 baissière, elle pourrait montrer des premiers signaux encourageants.

Nous sommes le vendredi 13 septembre 2024 et le cours du AAVE se situe autour des 140 dollars.

Le token AAVE, du protocole éponyme, est désormais classé 44e par ordre de capitalisation au sein du marché crypto. C'est une progression de 18 places depuis notre dernière analyse le 16 juillet 2024 dans laquelle nous avions évoqué la possibilité d'un regain de force pour le projet.

C'est notamment de bonnes perspectives du côté fondamental qui œuvre en faveur d'un retour en lumière du token AAVE. En effet une nouvelle proposition de la DAO pourrait redéfinir la place du protocole dans l'écosystème.

Paires vs AAVE 24 heures 7 jours 1 mois AAVE/ USDT -4,50 % +13,60 % +43,20 % AAVE / Bitcoin -4,50 % +9,50 % +50,10 % AAVE / Ethereum -5,00 % +13,60 % +65,20 %

👻 Découvrez notre présentation complète d'Aave et son écosystème

Cryptoast Research : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

AAVE, en route vers l'étage supérieur ?

Sur le long terme, le token AAVE montre des signaux de retournement avec un récent plus haut au-delà des sommets de mars 2024. Ce dernier mouvement intervenant à la suite d'un nouveau plus bas (autour des 70 dollars) plus haut que les creux du bear market. C'est une tendance haussière qui semble se dessiner.

Le franchissement est toutefois encore timide, dans un contexte de marché difficile la clôture hebdomadaire sera riche d'enseignement. Pour conserver l'idée d'un développement haussier, l'action des prix doit s'installer au-dessus des 140 dollars. En outre, il convient de clôturer au-delà des plus hauts de la semaine dernière pour maintenir une bonne dynamique hebdomadaire.

Au sud, la moyenne mobile à 7 semaines proche de la zone dessinée en rouge et des plus bas de la dernière semaine d'août (117 à 118 dollars) représente le premier support de la tendance haussière. Celle-ci pourrait être remise en question en cas de franchissement en clôture hebdomadaire des moyennes mobile à 20 et 50 semaines qui convergent proche du niveau psychologique des 100 dollars.

En cas de maintien de cette structure, nous pourrions envisager un développement de l'action des prix vers un objectif situé proche des 255 dollars. Au contraire, invalider cette construction pourrait reconduire AAVE proche des 75 dollars, niveau que nous avons visité début août 2024.

Graphique du token AAVE en hebdomadaire

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

À plus court terme, le token AAVE est bien encré dans sa tendance journalière haussière. Nous pouvons néanmoins observer des signes de divergence RSI entre les sommets du 23 août 2024 et du 10 septembre. Cela laisse penser qu'une consolidation pourrait impacter l'action des prix.

Il s'agit sans doute là d'une bonne opportunité pour tester les supports dynamiques qui attendent alignés à la hausse de jouer leur rôle. Ils pourraient ainsi confirmer la mise en place d'un flux qui porterait le token au-delà des 158 dollars. Le premier rempart pour freiner une action des prix baissière est la moyenne mobile à 7 jours est situé à 139,79 dollars.

Si cette dernière venait à être franchie, la moyenne mobile à 20 semaines pourrait relancer l'action des prix au contact des 131,89 dollars. Enfin, l'ultime rempart d'une invalidation de ce flux haussier journalier est la moyenne mobile à 50 semaines, en confluence avec la supertrend et les bandes de Bollinger basses entre 112 et 118 dollars.

Graphique du cours du token d'AAVE en journalier

👉 Comment acheter facilement du token AAVE en 2024 ?

AAVE, un pivot majeur à franchir contre le Bitcoin

Dans un marché crypto qui depuis janvier 2023 sous-performe majoritairement le Bitcoin, il est indispensable d'analyser les performances face au BTC. Dans ce registre, AAVE montre des signes positifs depuis juin 2024.

En effet, bien que la tendance de fond reste profondément bearish depuis mai 2021, un point bas pourrait être en train de se construire. Une première confirmation est attendue avec le franchissement des sommets de décembre 2023. Ainsi, la paire AAVE contre BTC pourrait s'installer au-dessus du pivot dessiné en vert.

Cela reste pour le moment très précoce, mais le franchissement de la ligne de tendance baissière et le test de ce pivot permettent d'établir un scénario de retournement avec des chances correctes de succès. Il est toutefois opportun de préciser qu'en cas d'échec sur cette première tentative, nous pourrions construire un nouveau creux plus haut que le précédent avant de franchir le pivot.

Graphique du cours du AAVE contre BTC en mensuel

Cryptoast Research : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

En résumé, AAVE montre depuis début août de la force au sein d'un marché en pleine consolidation. La paire contre le dollar est en tendance haussière et parvient à revisiter des zones qu'elle n'avait plus atteinte depuis mai 2022.

Attention toutefois à la divergence journalière qui se dessine sur les prix et qui pourrait montrer des signaux d'essoufflements. Contre Bitcoin, AAVE semble également montrer quelques signes encourageants, bien que la tendance reste baissière sur le long terme.

Alors, pensez-vous qu'AAVE puisse retourner sa tendance face à BTC ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Sources : TradingView, Coinglass, Glassnode

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.