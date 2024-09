+93 % en l’espace de 3 mois : pourquoi Aave superforme-t-elle le reste du marché crypto ?

Le protocole de lending Aave sort d'une période de consolidation et bénéficie d'un attrait renouvelé ces derniers mois. Comment l'expliquer et quelles sont les conséquences pour le cours du token AAVE ?

Le cours du AAVE explose ces dernières semaines

Hier, le cours de l’AAVE a atteint 172 dollars, une zone qu’il n’avait pas franchie depuis 2022. Tout au long de l’été, la cryptomonnaie a progressé, gagnant 93 % en l’espace de 3 mois.

À ce jour, AAVE représente une capitalisation de 2,5 milliards de dollars. Pour comparaison, elle n’atteignait que 882 millions de dollars il y a un an.

Le cours du AAVE explose depuis le début de l’été

💡 Retrouvez notre présentation d'Aave, le protocole de prêt et d’emprunt de cryptomonnaies

Les indicateurs on-chain sont également au beau fixe. Le nombre de détenteurs de AAVE a nettement augmenté. Les investisseurs détenant entre 100 et 1 000 tokens AAVE sont par ailleurs de plus en plus présents : 1 000 nouveaux arrivants sont notés sur le réseau Aave ces derniers mois à travers cette métrique.

Aave porté par la « renaissance de la DeFi » ?

Selon la firme Santiment, qui a analysé cette semaine la percée de Aave, la progression montre que le protocole occupe désormais une place majeure dans le secteur de la finance décentralisée (DeFi). Les chiffres parlent d'ailleurs d'eux-mêmes : à l'heure où nous rédigeons ces lignes, Aave occupe la seconde place des protocoles avec la plus importante TVL.

Dans la catégorie des protocoles de prêts (lending), où il officie, Aave affiche nettement sa dominance avec 12,6 milliards de dollars de TVL. À titre de comparaison, JustLend, le 2nd protocole de cette catégorie, affiche actuellement 5,6 milliards de dollars de TVL.

Évolution de la TVL (en violet) et du prix du token (en bleu) d'Aave

Au-delà d’un regain d’intérêt généralisé pour la DeFi, il faut aussi noter qu’un concurrent de Aave, Curve Finance, a eu tendance à perdre du terrain cet été.

👉 A ne pas manquer parmi nos guides – Faire un effet de levier sur la DeFi grâce à Aave

Curve a en effet connu une attaque majeure ces derniers mois, ce qui a conduit à des pertes s’élevant à plusieurs millions. Selon Santiment, cela a donc naturellement conduit les utilisateurs vers une alternative : Aave.

« Ses performances élevées ont attiré à la fois des utilisateurs individuels et de plus grands investisseurs, qui considèrent Aave comme une plateforme fiable dans le monde en perpétuelle évolution de la DeFi. »

Ledger : la meilleure solution pour protéger vos cryptomonnaies 🔒

Des mises à jour qui ont contribué à cette percée de Aave

Aave a par ailleurs été proactive dans ses évolutions. Elle s’est adaptée au secteur des layer 2, qui explose en ce moment, et est maintenant disponible sur Polygon, Base et Optimism. Par ailleurs, elle compterait lancer son propre layer 2 lors de l'introduction de sa V4.

Autre innovation : l’introduction du GHO, son propre stablecoin décentralisé. Le secteur des stablecoins est lui aussi en pleine explosion, et le mécanisme utilisé est particulièrement incitatif pour les utilisateurs.

Aave a par ailleurs fait muter certains mécanismes internes, avec la mise à jour « Umbrella » visant à « corriger les faiblesses du Safety Module actuel ». Concrètement, Aave fait évoluer son protocole de sécurité afin de mitiger les risques d’effondrements soudains.

🌐 Dans l’actualité – La TVL de la DeFi sur Bitcoin pourrait dépasser celle d’Ethereum dans 2 ans, prédit un contributeur de Core DAO

Autre point souligné par Santiment : à l’inverse d’autres protocoles, qui ont tendance à distribuer largement des tokens, Aave a plutôt choisi la stratégie inverse. Elle a en effet racheté des tokens présents sur le marché, ce qui a réduit l’approvisionnement et augmenté la rareté des AAVE.

$AAVE is trading at the highest level since May 2022 and seems to be breaking out from a 2 year consolidation pattern. Expect ATH reclaim to further solidify DeFi Renaissance. pic.twitter.com/pn29UsBMes — Arthur (@Arthur_0x) September 22, 2024

En août, Aave introduisait un marché isolé pour Ether.fi, permettant à ses usagers d'ouvrir des positions grâce à leurs cryptomonnaies détenues sur le protocole de staking. Plus récemment, Aave v3 a accueilli le cbBTC, le wrapped Bitcoin de Coinbase, sur Ethereum et Base. Ce faisant, les utilisateurs d'Aave peuvent utiliser le cbBTC en tant que collateral ou encore pour générer des rendements.

Le protocole de prêt et d’emprunt est donc en pleine forme et continue à s’adapter à un marché mouvant. De quoi rallier à nouveau son record absolu, à plus de 660 dollars ? C’est le souhait de beaucoup.

Cryptoast Academy : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

Sources : Santiment, DefiLlama

