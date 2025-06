The Blockchain Group annonce la mise en place d'une ligne de financement de 300 millions d'euros. Cotée sur Euronext Growth, l'entreprise prévoit d'utiliser ces fonds pour soutenir sa stratégie axée sur le Bitcoin.

The Blockchain Group (ALTBG), société cotée sur Euronext Growth et positionnée comme pionnière des trésoreries Bitcoin en Europe, a annoncé le lancement d'un programme de financement de 300 millions d'euros pour acheter du BTC. L'opération est structurée en partenariat avec TOBAM, société de gestion française active sur les marchés crypto depuis 2017.

Le dispositif retenu repose sur une mécanique dite « At The Market » (ATM), encore rare en France mais déjà bien connue des sociétés technologiques américaines. Concrètement, TOBAM s'est engagé à souscrire de manière hebdomadaire à de nouvelles actions émises par The Blockchain Group, au cours du marché, dans la limite d'un montant total de 300 millions d'euros.

Ce type de levée progressive, flexible et non dilutive dans l'immédiat, permet à l'émetteur d'ajuster les volumes à la liquidité disponible et aux conditions de marché.

« Ce programme constitue un outil stratégique de long terme pour poursuivre notre feuille de route autour de Bitcoin, de manière maîtrisée et non spéculative », indique Samir Ounzari, directeur général délégué de The Blockchain Group, cité dans le communiqué. L'opération s'inscrit dans la continuité du virage amorcé par l'entreprise en 2023, avec une allocation progressive de ses excédents de trésorerie vers Bitcoin, position qu'elle revendique aujourd'hui comme « centrale ».

Une croissance à 360 degrés

Outre l'objectif de renforcer son exposition au BTC, The Blockchain Group entend financer avec ce programme la croissance de ses activités autour de la donnée on-chain et de l'infrastructure Bitcoin, en France comme à l'international.

La société, dont le chiffre d'affaires s'élevait à 7,8 millions d'euros en 2023, précise que la décision d'activer ou non les tranches hebdomadaires d'émission reste à sa seule discrétion.

L'accord signé avec TOBAM prévoit également que les titres émis dans ce cadre soient immédiatement placés sur le marché via un courtier tiers, garantissant leur liquidité et l'absence d'impact structurel sur le capital flottant.

À la différence d'une augmentation de capital classique, aucune levée de fonds massive n'a lieu en amont. L'approche, itérative, permet à la société d'éviter les décotes importantes souvent constatées dans les opérations de financement traditionnelles.

Dans un contexte où les initiatives institutionnelles autour de Bitcoin se multiplient, The Blockchain Group poursuit ainsi la construction d'un modèle hybride, entre entreprise technologique et holding d'actifs numériques. Elle figure aujourd'hui parmi les rares sociétés cotées européennes à avoir affiché une stratégie Bitcoin assumée et structurée, à l'image des Strategy ou Metaplanet à l'international.

Source : Communiqué de presse

