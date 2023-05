Les inscriptions avec le protocole Ordinals, qui sont l’équivalent de tokens non fongibles (NFTs) sur Bitcoin (BTC), continuent de susciter un fort intérêt. Elles ont en effet atteint un record hier, et ont dépassé le cap de 2.7 millions. Le point sur un secteur de l’écosystème qui pourrait fortement se développer à l’avenir.

Les inscriptions avec Ordinals continuent d’exploser sur Bitcoin

Le nombre d’inscriptions avec le protocole Ordinals a grimpé en flèche ces derniers mois. Et pour cause, les équivalents de NFTs pour le réseau Bitcoin peuvent constituer une petite révolution en soi. La preuve de cet engouement, c’est un record atteint hier : plus de 300 000 inscriptions ont été effectuées, du jamais-vu :

Les inscriptions avec Ordinals s’accélèrent sur le réseau Bitcoin

Aujourd’hui, ce sont 2.7 millions d’inscriptions avec Ordinals qui ont été effectuées, et le mouvement semble continuer à prendre de l’ampleur. Il faut rappeler que le protocole n’existe que depuis cinq mois, ces chiffres sont donc particulièrement notables.

Les inscriptions Ordinals sur Bitcoin sont-elles là pour durer ?

C’est le scénario qui semble se dessiner, même s’il est bien sûr beaucoup trop tôt pour l’affirmer. On note cependant un intérêt marqué de plusieurs poids lourds du secteur… Dont l’hégémonique Yuga Labs, qui détient de grosses franchises comme le Bored Ape Yacht Club ou encore les Cyberpunks. D’abord hostile à l’idée, elle a en effet lancé récemment une collection d’Ordinals… Avec un succès indéniable : les pièces d’art numérique se sont arrachées en 24h, contre 16.5 millions de dollars.

Autre signe de cette transformation : la place de marché de tokens non fongibles Magic Eden a annoncé le mois dernier qu’elle prendrait désormais en compte les Ordinals, au même titre que les NFTs « classiques ». Qu’on l’approuve ou qu’on la rejette, une chose semble donc certaine : la petite révolution représentée par Ordinals ne laisse pas l’écosystème indifférent.

Source : @dgtl_assets via Dune Analytics

