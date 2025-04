3 500 dollars l’once : l’or enchaîne les records – Jusqu’où ira-t-il ?

L’once d’or a atteint ce mardi 3 500 dollars, un seuil qu’elle n’avait jamais franchi. Le cours du métal jaune progresse régulièrement depuis le début du mois. Ayant chuté légèrement suite à l’annonce des droits de douane internationaux le 2 avril dernier, l’or s’est envolé après que Donald Trump ait mis de l’eau dans son vin :

Le cours de l’or s’envole ces dernières semaines

Le métal jaune, valeur refuge par excellence, bénéficie d’une situation économique globale tendue. Alors que la guerre commerciale à laquelle se livre Donald Trump a créé des tensions avec l’Europe et la Chine en particulier, les actions ont connu de fortes chutes. Le dollar a également perdu 6,5 % depuis le début du mois, ce qui contribue à faire grimper le cours de l’or face au billet vert.

Autre facteur déstabilisant, venu là aussi de Donald Trump : la guerre entre le président des États-Unis et le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell. Trump a appelé à se débarrasser de ce dernier, qui dirige la plus grande Banque centrale du monde. Le signal de déstabilisation est donc fort pour les marchés.

En Europe, les circonstances poussent également à la prudence. La Banque centrale européenne (BCE) a en effet revu à la hausse ses prévisions pour l’inflation (2,2 % en 2025 en moyenne) et reste sur une croissance modérée (1,3 % en 2025). Il faut aussi noter l’enlisement de la guerre en Ukraine, avec un échec des négociations avec la Russie.

Tout cela se combine donc pour qu’une ruée vers l’or ait lieu ce mois. La percée du métal jaune pourrait continuer tant que ces diverses crises ne seront pas résolues, alors que les actifs plus risqués pourraient continuer de susciter la méfiance.

