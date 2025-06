25 € en PSG Fan Token à gagner avec Bitpanda : Comment participer pour recevoir de la crypto ?

Célébrez la victoire du Paris Saint-Germain avec Bitpanda : jusqu'au 30 juin, l'exchange de crypto vous permet de gagner 25 € sous forme de PSG Fan Token. Découvrez comment participer à cette campagne exclusive de Bitpanda et du PSG.

Gagnez 25 € en PSG Fan Token avec Bitpanda

Samedi dernier, le club de football du Paris Saint-Germain a décroché sa première Ligue des champions, infligeant un score de 5-0 aux Italiens de l'Inter. Pour célébrer l'événement, l'exchange de cryptomonnaies Bitpanda lance une campagne exclusive pour le marché français.

Pour rappel, Bitpanda est devenu Partenaire Premium du Paris Saint-Germain en janvier dernier. Un partenariat stratégique qui permet à l'exchange crypto d'apposer sa marque dans l'enceinte du Parc des Princes, ou encore de proposer des expériences exclusives aux supporters du club parisien.

Ainsi, pour célébrer la victoire du PSG, Bitpanda lance une offre exclusive : 25 € à gagner sous forme de PSG Fan Token pour les utilisateurs qualifiés à cette nouvelle campagne.

Diversifiez facilement votre portefeuille avec Bitpanda

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Voici les étapes à suivre pour être éligible :

Créer un compte Bitpanda et compléter le KYC entre le 2 et le 30 juin ;

Déposer au moins 150 € ;

Réaliser 3 trades crypto dans les 3 jours suivant l'inscription, dont un supérieur à 100 €.

Ainsi, vous avez jusqu'au 30 juin prochain pour tenter votre chance. Notez que seuls les 1 000 premiers nouveaux inscrits éligibles pourront prétendre à cette offre exclusive, et qu'il est impératif de résider en France.

Bitpanda compte déjà plus de 5 millions d'utilisateurs et traite chaque année des volumes de transactions se chiffrant en milliards de dollars. Avec une équipe de plus de 600 collaborateurs, l'entreprise est actuellement valorisée à plus de 4 milliards de dollars.

📈 Découvrez notre présentation complète de Bitpanda

Avec des outils pensés pour démocratiser l'investissement, Bitpanda permet d'investir sur plus de 300 cryptomonnaies (Bitcoin, Ether, SOL, XRP, etc.), des ETF et des métaux précieux comme l'or.

Grâce à Bitpanda Fusion, l'exchange est également à même de répondre aux exigences des traders les plus qualifiés.

Diversifiez facilement votre portefeuille avec Bitpanda

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Investir dans les crypto-actifs présente un risque de perte de capital lié à la volatilité des cours et à la cybersécurité. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Plus d'informations sur le site bitpanda.com/fr

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital