D’ici 2030, la tokenisation d’actifs pèsera 16 000 milliards de dollars selon une étude de Binance

La tokenisation d’actifs du monde réel (RWA) prend de plus en plus d’ampleur, et la dernière étude de Binance Research suggère que le secteur pourrait atteindre 16 000 milliards de dollars d’ici 2030. L’année dernière, cela représentait déjà 310 milliards de dollars, soit 0,4 % du PIB mondial.

La tokenisation d’actifs du monde réel, ou Real-World assets (RWA), est un sujet prenant de plus en plus d’importance dans l’écosystème blockchain, à tel point que la dernière étude de Binance Research mise sur un secteur à 16 000 milliards de dollars d’ici 2030.

Le chiffre paraît important et chaque étude y va de sa surenchère, mais le fait est qu’en 2022, cette valeur s’élevait déjà à 310 milliards de dollars, et cela serait en passe de doubler cette année. Alors que la tokenisation RWA représentait 0,4 % du produit intérieur brut (PIB) mondial l’année dernière, cette part pourrait s’élever à 10 % en 2030, toujours selon les mêmes prévisions :

Figure 1 — Évolution prévisionnelle de la tokenisation RWA

Les véhicules de tokenisation d’actifs sont variés, cela peut être de l’immobilier, des matières premières comme de l’or, des actions d’entreprises ou des obligations.

En l’espace d’un an, le nombre d’adresses détenant des tokens dits RWA sur la blockchain Ethereum (ETH) a plus que doublé, en passant de 17 900 à plus de 43 000 :

Figure 2 — Évolution des adresses détenant des tokens RWA sur Ethereum

Les acteurs de la tokenisation RWA

Au sein de l’écosystème des cryptomonnaies, plusieurs acteurs œuvrent dans le secteur de la tokenisation RWA.

L’étude de Binance cite par exemple Maple Finance, avec 332 millions de dollars d’encours de prêts institutionnels. L’un des exemples les plus parlants reste toutefois MakerDAO, dont on ne compte plus les prêts en DAI collatéralisés au moyen d’actifs du monde réel, par divers acteurs institutionnels.

D’après l’étude, cette exposition atteint désormais 2,3 milliards de dollars, ce qui représente une hausse verticale en l’espace d’un an :

Figure 3 — Évolution de l’exposition de MakerDAO aux actifs du monde réel

Par ailleurs, nous apprenions hier que l’Avalanche Foundation allouait 50 millions de dollars à la tokenisation d’actifs, et de plus en plus d’acteurs de la finance traditionnelle mènent des travaux dans cette direction. S’il est encore trop tôt pour estimer des prévisions fiables, nul doute que nous sommes face à l’un des aspects révolutionnaires de la blockchain, qui gagne chaque jour en maturité.

Source : Binance Research

