Le 3 janvier 2009, Satoshi Nakamoto lançait Bitcoin en minant le tout premier bloc de la blockchain, initiant une révolution silencieuse. 16 ans plus tard, l'année 2024 a marqué un tournant inattendu, avec l’adoption institutionnelle et la création de réserves stratégiques privées, affirmant la capacité de Bitcoin à préserver la valeur sur le long terme. Et 2025 pourrait bien être l’année où les États emboîtent le pas.

Retour sur la genèse de Bitcoin : 16 ans de révolution

Il y a 16 ans, le 3 janvier 2009, une figure mystérieuse connue sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto lançait une révolution financière en minant le tout premier bloc de la blockchain Bitcoin.

Ce bloc historique, appelé « Bloc Genesis » ou « Bloc 0 », a marqué le début d’une ère nouvelle pour la finance et la technologie. Ce bloc vient établir les règles fondamentales de la blockchain Bitcoin, telles que la difficulté de minage et les récompenses de bloc.

Aperçu du bloc Bitcoin « Genesis » via l'explorateur de blocs memepool

En tant que premier élément de la chaîne, le bloc Genesis est unique : il n’a pas de bloc précédent auquel se référer, contrairement à tous les blocs qui suivront et qui s’appuieront sur le lien avec leurs prédécesseurs.

Bon à savoir Certains considèrent que le réseau Bitcoin a été lancé le 8 janvier, avec le minage du premier bloc, puisque pour faire une chaîne il faut deux blocs : le Genesis block (bloc 0) et le premier bloc. Les 50 BTC émis par le bloc 0 ne sont d'ailleurs pas dépensables.

Il est également intéressant de savoir que le bloc Genesis contient la toute première transaction de Bitcoin, qui attribue une récompense de 50 bitcoins pour son exploitation. Cependant, ces bitcoins ne sont pas dépensables, en raison d’une limitation technique intrinsèque au bloc Genesis. Ces 50 BTC existent donc uniquement à titre symbolique et mettent en lumière la nature expérimentale des débuts de Bitcoin.

Cette récompense est associée à l’adresse connue sous le nom de « Genesis address », qui appartient à Satoshi Nakamoto. La dernière trace de vie de ce bienfaiteur anonyme remonte à aujourd'hui plus de 14 ans.

Outre ces 50 BTC non dépensables, cette adresse est devenue un objet d’analyse et de fascination dans la communauté Bitcoin. Elle a effectué 41 397 transactions sur la blockchain Bitcoin, a reçu un total de 100.29826660 BTC, soit environ 9, 6 millions de dollars à l'heure d'écrire ces lignes, et n’a jamais envoyé de fonds.

En effet, à ce jour, la valeur totale des BTC associés à cette adresse est toujours intacte.

Analyse de l'adresse personnelle de Satoshi Nakamoto via blockchain.com

Un autre aspect marquant réside dans le message intégré par Satoshi Nakamoto dans le bloc 0 : « The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks ». Par cette référence, Satoshi Nakamoto adresse une critique du système financier traditionnel, alors qu'il émergeait fragilisé par la crise de 2008 et les renflouements bancaires payés par les contribuables.

Ce titre, extrait de la une du journal britannique The Times du 3 janvier 2009, symbolise l’injustice perçue d’un système favorisant les institutions au détriment des citoyens. Gravé dans la blockchain, ce message est devenu le manifeste pour un système monétaire décentralisé et résilient, incarné par Bitcoin.

2024, un tournant avec l’adoption massive et le 4e halving

À ses débuts, Bitcoin était loin d’être pris au sérieux. La première transaction connue, lors de laquelle 10 000 BTC furent échangés contre 2 pizzas, en mai 2010, illustre le faible intérêt commercial pour cette nouvelle monnaie.

Pourtant, en seulement quelques années, Bitcoin a surmonté de nombreuses crises et évolué pour devenir un actif de premier plan. L’année 2024 a marqué une nouvelle étape dans l’histoire de Bitcoin, avec plusieurs événements marquants qui ont renforcé son statut et accéléré son adoption.

Après des années de discussions et de rejets, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a enfin donné son feu vert à plusieurs ETF Bitcoin au comptant. Cette décision a ouvert la voie à une adoption massive par les investisseurs institutionnels, rendant Bitcoin plus accessible et légitime que jamais. Des acteurs majeurs comme BlackRock et Fidelity ont immédiatement lancé leurs produits axés sur le Bitcoin, entraînant un afflux massif de capitaux vers le marché.

En 2024, le réseau Bitcoin a connu son 4e halving, réduisant de moitié les récompenses pour les mineurs, passant de 6,25 BTC à 3,125 BTC par bloc. L’effet combiné de l’adoption croissante et de la diminution de l’offre disponible a contribué à une hausse significative de son prix, l'emmenant à franchir pour la première fois la barre des 100 000 dollars.

Au fil des années, l’adoption de Bitcoin a pris une dimension politique importante, surtout à partir de 2021, avec l’adoption du Bitcoin comme monnaie légale par le Salvador.

En 2024, la reconnaissance de Bitcoin par les autorités américaines, combinée avec un environnement réglementaire plus clair, a renforcé son image en tant qu’actif de réserve légitime.

C'est pourquoi des grandes puissances comme la Russie ou les États-Unis envisagent de suivre l'exemple de Microstrategy en constituant une réserve stratégique de BTC. Cela pourrait modifier le narratif actuel d'un Bitcoin souvent vu comme une monnaie « décentralisée et apolitique », pour le repositionner comme un outil géopolitique dans la guerre économique numérique.

Place à l'année 2025 et son lot de surprises pour l'adoption du Bitcoin !

Sources : Mempool, Blockchain.com

