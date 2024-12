Les ETF Bitcoin et Ethereum débarquent en Argentine

L'Argentine s'ouvre aux investissements mondiaux en permettant l'accès à des fonds d'investissement (ETF) basés sur des cryptomonnaies comme le Bitcoin et l'Ethereum, ainsi que sur l'or. Cette démarche vise à diversifier les investissements et à renforcer l'économie en attirant des fonds étrangers, tout en offrant aux Argentins un moyen de protéger leur argent contre l'inflation et la dévaluation de la monnaie.

