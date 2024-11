Argentine : La Banque centrale expose des ordinateurs de minage de Bitcoin – Son adoption est-elle devenue inévitable ?

La Banque centrale argentine présente des ordinateurs de minage de Bitcoin, incitant le public à explorer les enjeux énergétiques liés au BTC. Cette initiative vise à démystifier l’impact environnemental du minage et à souligner son rôle dans la valorisation des surplus d’énergie renouvelable, un sujet central dans un monde en transition vers des sources d’énergie durables.

Le minage de Bitcoin exposé dans la Banque centrale argentine

Depuis des décennies, l'Argentine subit une hyperinflation de sa monnaie, atteignant 292 % en avril 2024 et un sommet record de 20 300 % en mars 1990. Quelques mois après l'arrivée au pouvoir de Javier Milei, la situation semble déjà s’améliorer avec une baisse notable de l'inflation.

Par ailleurs, 2024 marque l’année de la politisation de Bitcoin, de nombreux pays, tels que la Corée du Sud, le Salvador, les États-Unis et l'Argentine, s'emparant du sujet. Javier Milei a exprimé sa volonté de fermer la Banco Central de la République Argentine (BCRA) et d'instaurer une libre concurrence des monnaies, où Bitcoin et le dollar (notamment sous forme de stablecoins) pourraient s'imposer.

Le 31 octobre 2024, une exposition a été inaugurée à la BCRA, présentant des ASICs (ordinateurs de minage de Bitcoin) pour explorer les transformations économiques, dont la transition vers des actifs numériques comme le BTC. L'artiste et financier Alberto Echegaray y expose également des sphères symboliques, avec un écran affichant le cours de Bitcoin et des fragments de billets broyés.

Photo de l'exposition prise dans la Banque centrale argentine

Ces installations illustrent la transition monétaire en cours, invitant le public à réfléchir à l’avenir de l’argent et à l’obsolescence potentielle du cash, alors que l'usage de Bitcoin et des stablecoins se répand, et que les banques centrales préparent leurs monnaies numériques (MNBC).

Les organisateurs décrivent l'exposition comme « un espace à parcourir avec la sensibilité d’un conte pour enfants, mais qui dissimule une profonde réflexion philosophique. » Les ambassadeurs des États-Unis et du Japon, ainsi que des représentants du secteur des cryptomonnaies, ont assisté à l'inauguration, aux côtés de groupes d’élèves de collèges argentins.

Bitcoin et son minage se démocratisent autour du monde

Le minage de Bitcoin, souvent critiqué pour sa consommation énergétique, est en réalité utilisé dans de nombreux pays pour valoriser les surplus d'énergie renouvelable, contribuant ainsi à une transition énergétique globale.

En Norvège, par exemple, la fermeture d'une ferme de minage a entraîné une hausse inattendue des factures d'électricité locales, le minage absorbant auparavant les excédents d’énergie inutilisée. À l’échelle mondiale, au moins 8 pays, dont l'Islande, le Japon et les Émirats arabes unis, ont intégré le minage de Bitcoin dans leurs stratégies pour rentabiliser leurs ressources énergétiques renouvelables.

L’exposition d'ordinateurs de minage à la Banque centrale d'Argentine participe à la démocratisation de Bitcoin et souligne les bénéfices de cette activité, malgré une perception souvent négative dans les médias traditionnels.

Source : Tecno

