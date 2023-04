zkSync : le DEX Merlin rug pull pour 1,82 million de dollars juste après avoir reçu un audit

Un rug pull pour le moins étrange a eu lieu hier, mercredi 26 avril, sur l'exchange décentralisé (DEX) Merlin, récemment lancé sur le réseau zkSync. Le DEX, qui venait de subir un audit de la firme de sécurité blockchain CertiK, a ainsi vu ses pools de liquidité vidées pour un peu moins de 2 millions de dollars en pleine vente publique de son token MAGE.

Ainsi, dans un premier temps, l'audit a naturellement été pointé du doigt puisqu'un hack semblait alors l'hypothèse la plus probable. De son côté, CertiK a d'abord indiqué que ses premières conclusions pointaient davantage vers « un potentiel problème de gestion de clés privées » plutôt qu'à un hack ou à l'exploitation d'une faille.

Finalement, il semblerait que ce soit l'équipe technique en charge du projet qui ait implanté un code malicieux dans la structure du DEX.

Merlin's Post-Mortem

it is with deepest regret that we have to notify you of a major fault in the structural integrity and controls of the Merlin Platform.

In the early hours of this morning the several members of the Back-End Team drained all of our Contracts.

— Merlin (@TheMerlinDEX) April 26, 2023