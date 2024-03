ZeroLend : comment être éligible à un possible airdrop ?

ZeroLend est une solution de lending décentralisée construite sur le layer 2 zkSync. La plateforme a récemment annoncé un airdrop et comme beaucoup d’autres protocoles, elle propose un système de farming à points. Comment bien vous positionner et optimiser vos chances pour l’airdrop de Zerolend ?

Transparence financière : Nous informons nos lecteurs que l'entreprise Cryptoast SAS et des dirigeants et salariés de l'entreprise Cryptoast SAS ont participé à la levée de fonds de ce projet ou ont pris des participations dans l'entreprise derrière ce projet.

L’objectif principal de ZeroLend est simple : fournir une expérience d’épargne et d’emprunt fluide et accessible à tous. À l’instar d’AAVE, la plateforme propose des fonctionnalités bien connues dans la finance décentralisée (DeFi) :

Des prêts et emprunts instantanés et à faible coût : la technologie zkSync permet des transactions rapides avec de faibles frais, ce qui rend ZeroLend idéal pour les petits portefeuilles et les utilisateurs réguliers ;

: la technologie zkSync permet des transactions rapides avec de faibles frais, ce qui rend ZeroLend idéal pour les petits portefeuilles et les utilisateurs réguliers ; Une large gamme de cryptomonnaies est disponible, y compris les stablecoins et les tokens ERC-20 ;

est disponible, y compris les stablecoins et les tokens ERC-20 ; Une gouvernance décentralisée : la plateforme sera gérée par la communauté ZeroLend via le jeton de gouvernance ZERO.

Depuis fin décembre, la valeur totale verrouillée (TVL) a explosé sur ZeroLend, passant de 2,5 millions de dollars à plus de 85 millions au moment de l'écriture de ces lignes.

Officiellement, ZeroLend a déjà annoncé l’airdrop de son jeton ZERO. Pour participer, les utilisateurs devront farmer et accumuler des points sur la plateforme.

Pour commencer, munissez-vous d’un wallet Ethereum comme Rabby Wallet ou MetaMask.

Transférez un peu d’Ether (ETH) sur le réseau zkSync à l’aide d’un bridge. Notez que zkSync va probablement réaliser un airdrop également, il est donc optimal d’utiliser le bridge officiel pour y être également éligible.

1. Vérifiez vos points

Avant tout, prenez le temps de consulter les points que vous auriez pu accumuler en utilisant d’autres protocoles. Si vous avez stake du PYTH, du MANTA ou utilisé des plateformes comme Aave ou Liquity, vous aurez probablement droit à des points.

Rendez-vous sur le site de l’airdrop ZeroLend et, une fois connecté à votre wallet, vous pourrez consulter votre solde. Ensuite, suivez la liste des activités à réaliser pour l’airdrop disponible en bas de page.

2. Déposez des liquidités sur ZeroLend

Pour commencer, déposez des fonds sur la plateforme ZeroLend. Chaque dollar déposé dans les pools du protocole génère 1 point par jour (la fonctionnalité est disponible à partir de 100 dollars).

Rendez-vous sur ZeroLend ;

Sélectionnez l’actif de votre choix (par exemple ETH) ;

Entrez le montant à déposer (supérieur à 100 $) et signez la transaction ;

Après ce dépôt, vos fonds généreront automatiquement 100 points par jour.

3. Empruntez sur ZeroLend

Après avoir déposé des fonds, vous pouvez également emprunter sur la plateforme. Les emprunts rapportent 4 points par jour pour chaque dollar emprunté.

Dans notre exemple, nous allons emprunter des USDC. Entrez le montant souhaité et validez la transaction. Attention à ne pas surcharger votre capacité d’emprunt, sous peine de voir votre position liquidée (nous vous conseillons d’emprunter moins de 50% de votre dépôt).

Désormais, vous accumulez des points à la fois grâce à vos dépôts et à vos emprunts. Comme dans beaucoup de systèmes similaires, le nombre de points dépend de votre capital déposé. Plus vous déposez, plus vous recevrez de points et, par conséquent, un plus gros airdrop.

4. Profitez de 3 airdrops en même temps

Sur ZeroLend, notez que ces actions sont aussi faisables avec des assets bridgés sur le layer 2 Blast. Les utilisateurs qui déposent et empruntent des liquidités obtiennent également des points pour le prochain airdrop de Blast en mai. Et comme pour zkSync, lend/borrow des tokens sur ZeroLend permet de gagner des points pour l’airdrop.

Ainsi, déposer et emprunter de la liquidité sur la plateforme permet donc d’être éligible aux 3 airdrops suivants : zkSync, Blast et ZeroLend.

Détails et conclusion sur l’aidrop de ZeroLend

Sur la page de l’airdrop, il est possible de gagner des points en rejoignant le groupe Discord Zero Gravity (100 points) et en allant dire « gm » dans le canal GM (10 points par jour). Vous pouvez aussi staker du MANTA et du PYTH pour prétendre à des points supplémentaires.

Notez que l'airdrop de ZeroLend est toujours en cours et les conditions d'éligibilité peuvent changer. N’hésitez pas à consulter le site officiel de ZeroLend et le Discord Zero Gravity pour consulter les nouvelles quêtes et les mises à jour.

C’est en participant à la plateforme et en accomplissant un maximum de missions que vous maximiserez vos chances de recevoir des jetons ZERO.

