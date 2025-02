Ce soir à 20h30, l’attention du marché sera entièrement focalisée sur la conférence de presse organisée par le Czar de la crypto et de l’IA des Étas-Unis. Cette prise de parole très attendue pourrait s'avérer être un catalyseur majeur, notamment pour les altcoins américains, qui pourraient bénéficier d’un regain de confiance en cas d’annonces positives. Le XRP pourra-t-il bénéficier d’un nouveau catalyseur haussier ?

Clarification de la stratégie américaine, une conférence de presse attendue

Nous sommes le mardi 4 février 2025 et le prix du XRP évolue autour de 2,62 dollars.

Notre dernière analyse technique du XRP remonte au mercredi 22 janvier 2025, alors que le prix de l’actif évoluait autour de 3,16 dollars. À ce moment-là, nous avions évoqué la possibilité d’une construction latérale, encadrée par l’ancien sommet historique et la borne basse des 3 dollars.

Cependant, cette hypothèse n’a pas été validée, le marché ayant subi un choc provoqué par les négociations sur les taxes d’entrée sur le territoire américain. Ce micro-séisme a entraîné le XRP de Ripple en correction, perturbant la structure anticipée.

Malgré tout, une conférence de presse prévue ce soir par David Sacks, visant à présenter la politique du gouvernement Trump à l’encontre des crypto-actifs, ravivent l’espoir d’un dénouement positif pour cette semaine mouvementée. Les investisseurs restent attentifs à cette annonce qui pourrait influencer le sentiment du marché.

D’un point de vue spéculatif, le token XRP reste l’un des actifs les plus prisés par les traders. Au cours des dernières 24 heures, les volumes sur les marchés dérivés se sont élevés à environ 15 milliards de dollars, soit une hausse de 10 milliards par rapport à notre dernière analyse.

Les intérêts ouverts (OI), qui représentent le total des capitaux engagés sur les contrats dérivés, ont chuté de 27 % au cours des dernières 48 heures et de près de 50 % depuis le sommet historique du 16 janvier. Ce mouvement marque un véritable reset complet, ramenant les capitaux engagés sur les marchés dérivés à des niveaux similaires à ceux observés avant les élections.

Pourtant, le prix de l’actif a progressé de plus de 370 % depuis cette période, soulignant un décalage important entre l’évolution des prix et l’activité sur les marchés dérivés. Cette situation pourrait indiquer un certain désengagement spéculatif, malgré une dynamique haussière impressionnante sur le marché au comptant.

Toujours classé 3ᵉ parmi les cryptomonnaies, avec une capitalisation de 146,11 milliards de dollars, le XRP confirme son leadership en ce début d’année 2025. La crypto de Ripple est-elle toujours orientée à la hausse ?

Paires avec XRP 24 heures 7 jours 1 mois XRP/ USDT +6,50 % -18,50 % +7,60 % XRP/ Bitcoin +3,10 % -14,10 % +8,80 %

Un rebond puissant pour une relance rapide ?

Le XRP de Ripple fait partie des rares actifs du marché crypto à maintenir une structure des bandes de Bollinger favorable à une continuation haussière. En effet, les bandes restent alignées à la hausse, tandis que les moyennes mobiles, jouant le rôle de supports dynamiques dans le mouvement impulsif, sont elles aussi alignées et orientées à la hausse.

Cependant, les mouvements des derniers jours ont exercé une pression sur cette tendance haussière, ramenant le prix au contact de la moyenne mobile à 20 semaines, un niveau clé où une forte réaction haussière a été observée. Actuellement, l’actif s’emploie à reconquérir sa moyenne mobile à 7 semaines. Si cet objectif est atteint, cela enverrait un excellent signal de relance à court terme.

Pour cette semaine, le XRP devra relever le défi de clôturer au-dessus de sa SMA7 hebdomadaire afin de maintenir vivace l'hypothèse d'un flux toujours haussier. À défaut, l’actif devra impérativement maintenir l’action des prix au-dessus des 2 dollars, un seuil critique pour conserver une polarité positive et préserver les perspectives d’une poursuite haussière.

Dans l’éventualité où la crypto de Ripple ne parviendrait pas à reconquérir la zone des 2,70 dollars, l’actif pourrait entrer dans une phase de latéralisation, avec un range cadré entre les sommets de mi-janvier 2025 et une borne basse située entre 1,80 et 2 dollars, avec un équilibrium à 1,60 dollar.

Dans ce scénario, le mouvement baissier observé cette semaine pourrait être interprété comme un simple test de la borne basse du range, à l’image de ce que développe actuellement le Bitcoin dans sa propre structure. Une telle configuration suggérerait que le XRP pourrait ajuster son action des prix en fonction des mouvements du BTC, renforçant ainsi une corrélation qui, dans cette hypothèse, pourrait s’accentuer.

Graphique du cours du XRP en 4 heures

En résumé, le XRP, comme l’ensemble de l’écosystème crypto, traverse une période d’incertitude qui pourrait remettre en question son développement haussier à moyen terme. Si l’actif parvient à réaliser des clôtures au-dessus des 2,70 dollars, cela pourrait permettre une relance rapide en direction de ses sommets récents. En revanche, à défaut de franchir ce niveau clé, le Ripple pourrait entrer dans une phase de latéralisation, voire engager une correction, perturbant ainsi sa dynamique haussière.

Alors, pensez-vous que le XRP puisse franchir les 4 dollars dans ce cycle ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse du XRP.

Sources : TradingView, Coinglass, Glassnode

