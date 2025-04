XRP, peut-on envisager un retour à 2,45 dollars ? Analyse de la cryptomonnaie de Ripple au 16 avril 2025

Incertitude et confusion règnent dans un contexte où de nombreux investisseurs se détournent du marché, estimant qu’un simple tweet peut, à tout moment, faire chuter ou s’envoler les actifs. Malgré cela, nous restons à vos côtés pour suivre et analyser l’évolution du XRP. Alors, dans cette phase de désengagement apparent, le XRP peut-il encore surprendre et renouer avec la performance ?

Copié https://cryptoast.fr/feed/ Copié https://cryptoast.fr/xrp-peut-envisager-retour-245-dollars-analyse-cryptomonnaie-ripple-16-avril-2025/