Le XRP peut-il dépasser à nouveau les 3 dollars ? Analyse de la crypto de Ripple du 14 février 2025

Dans un contexte de marché dégradé par un événement de liquidation sans précédent, les spéculateurs paraissent assommés, prenant leur temps pour revenir de manière significative dans le marché. Cette situation soulève une question importante : serait-ce le moment opportun pour envisager une hausse organique sur des actifs ayant montré leur résilience malgré un contexte difficile ? Parmi ces actifs, le XRP, qui a su démontrer une certaine force relative, mérite une attention particulière.

Jusqu’à présent, les annonces restent sans concrétisation réelle

Nous sommes le mardi 14 février 2025 et le prix du XRP évolue autour de 2,73 dollars.

Notre dernière analyse technique du XRP remonte au mercredi 4 février 2025, alors que le prix de l’actif évoluait autour de 2,62 dollars. À ce moment-là, le marché venait de subir l’un des événements de liquidation les plus violents de l’histoire des cryptomonnaies.

Les espoirs des investisseurs crypto reposaient alors sur une concrétisation rapide d’un cadre réglementaire clair pour le secteur, accompagné d’une stratégie proactive du gouvernement américain. Bien que les annonces continuent d’offrir une vision optimiste pour l'avenir de l’écosystème, rien de concret ne semble encore véritablement prendre forme, ce qui maintient un sentiment d'incertitude sur le marché.

Bien au contraire, Donald Trump souffle le chaud et le froid sur la scène internationale en déclenchant une guerre commerciale autour des droits de douane. Cette situation suscite des inquiétudes et remet au centre des débats les problématiques d’inflation, qui restent au cœur de l’économie américaine. Les derniers chiffres du CPI (Indice des Prix à la Consommation) montrent en effet un rebond de l’inflation en janvier, un signal alarmant pour les marchés.

Pourtant, ces données ont été relativement ignorées par les investisseurs, ces derniers préférant se concentrer sur les développements positifs concernant le conflit russo-ukrainien, où des avancées laissent entrevoir un cessez-le-feu, voire un processus de paix.

Cependant, d’autres indicateurs d’inflation sont encore attendus, notamment le PCE (Personal Consumption Expenditures) en fin de mois, qui pourrait apporter de meilleures nouvelles. Dans un contexte où des plateformes comme Trueflation montrent une baisse significative de l’inflation en février, l’optimisme pourrait grandir. Toutefois, cette baisse pourrait ne devenir apparente dans les données officielles qu’à partir des publications de mars, laissant les investisseurs dans l’attente d’une confirmation tangible.

D’un point de vue spéculatif, le token XRP reste l’un des actifs les plus prisés par les traders. Au cours des dernières 24 heures, les volumes sur les marchés dérivés se sont établis à environ 7,7 milliards de dollars, soit une baisse de 7 milliards par rapport à notre dernière analyse. Cependant, cette diminution s’explique en partie par le fait que l’analyse précédente avait été réalisée dans des conditions exceptionnelles, marquées par une volatilité inhabituelle.

Les intérêts ouverts (OI), qui reflètent le total des capitaux engagés sur les contrats dérivés, ont augmenté de 10 % depuis le creux observé après les importantes liquidations de début février. Cette progression est notable, mais reste raisonnable en comparaison avec la baisse de 50 % enregistrée depuis mi-janvier, qui avait totalement réinitialisé la spéculation sur le XRP.

Du côté des funding rates, le comportement des spéculateurs semble relativement équilibré, bien que la récente hausse des prix ait commencé à attiser l’appétit des vendeurs. Actuellement, la poche de liquidité la plus attractive pour le XRP se situe dans la tranche des 3 à 3,30 dollars. Si l’actif parvenait à progresser dans ce contexte globalement baissier, il pourrait rapidement chasser cette zone, déclenchant potentiellement un mouvement haussier impulsif sur cette cible technique.

Toujours classé 3ᵉ parmi les cryptomonnaies, avec une capitalisation de 157,31 milliards de dollars, le XRP confirme son leadership en ce début d’année 2025. La crypto de Ripple est-elle toujours orientée à la hausse ?

Paires avec XRP 24 heures 7 jours 1 mois XRP/ USDT -0,20 % +11,90 % +8,00 % XRP/ Bitcoin -0,40 % +10,50 % +10,90 %

La bougie témoin hebdomadaire doit être franchie

La baisse survenue au début de février a mis fin à la consolidation latérale qui s’opérait sur le XRP au-dessus des 3 dollars. Ce mouvement puissant a non seulement invalidé l’hypothèse d’une continuation rapide au-delà des anciens sommets historiques, mais il a également orienté le graphique journalier dans une dynamique baissière.

Cette baisse n’a pas seulement affecté l’unité de temps journalière. Sur le graphique hebdomadaire, bien que le XRP parvienne à maintenir sa moyenne mobile à 20 semaines et réalise une relance significative, la structure reste dégradée. En effet, un nouveau creux sous les 2 dollars a été inscrit, mettant en péril la tendance hebdomadaire. Si le token du projet Ripple ne parvient pas à franchir le sommet du 16 janvier 2025, le risque d’un retournement baissier sur cette unité de temps serait renforcé.

Actuellement, le scénario le plus probable semble être celui d’une reconstruction haussière, visant à réintégrer la zone des 3 dollars et plus. Cependant, cette tentative pourrait également marquer la fin de la phase haussière pour le XRP.

Une divergence baissière du RSI en hebdomadaire est visible entre les sommets précédents, signalant un potentiel affaiblissement de la dynamique. Ainsi, si une relance haussière devait se matérialiser, un rejet proche des sommets précédents, suivi d’une rechute sous les 3 dollars, pourrait constituer un signal baissier puissant et marquer une nouvelle étape de faiblesse pour l’actif.

À plus court terme, l’actif parvient à maintenir fermement le retracement de 50 % de la bougie baissière de la semaine dernière. Cette bougie témoin est clé pour la relance haussière qui semble se mettre en place. Pour confirmer une volonté de hausse, il sera crucial de franchir son sommet à 2,78 dollars.

Il est toutefois possible que l’actif soit rejeté à plusieurs reprises avant de réussir à dépasser ce niveau. Dans ce cas, il sera impératif de maintenir l’action des prix au-dessus des 2,29 dollars afin de conserver l’hypothèse haussière développée précédemment. En revanche, si l’actif replie sous les 2,29 dollars, l’objectif le plus évident sera la moyenne mobile à 20 semaines, avec un potentiel excès vers les 1,78 dollars (point bas de la bougie témoin déjà évoquée).

Dans un scénario plus pessimiste, un franchissement baissier sous ces niveaux obligerait à chercher un support beaucoup plus bas, autour de la moyenne mobile à 50 semaines proche des 1 dollar, qui pourrait alors jouer le rôle de dernier rempart pour préserver la dynamique haussière à moyen terme.

Graphique du cours du XRP en journalier

En résumé, le XRP présente un graphique dégradé aussi bien sur l’unité de temps journalière qu’hebdomadaire. Néanmoins, la moyenne mobile à 20 semaines a permis une vive réaction haussière de l’action des prix, laissant entrevoir une possible relance de la dynamique positive. Pour envisager une réintégration de la zone des 3 dollars, il sera nécessaire de franchir les 2,78 dollars. En revanche, un repli sous les 2,29 dollars invaliderait le scénario de reprise haussière à court terme.

Alors, pensez-vous que le XRP puisse franchir les 4 dollars dans ce cycle ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse du XRP.

Sources : TradingView, Coinglass, Glassnode

