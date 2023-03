Le XRP continue de grimper alors que le reste du marché est en baisse

Le cours du Ripple (XRP) enchaîne une quatrième journée dans le vert et imprime une hausse de 8,47 % sur cette période. Une performance qui dénote, dans un contexte de marché plutôt morose ces derniers jours.

Performance du Ripple (XRP) en 4 jours

En effet, le Bitcoin (BTC) est en baisse de 5 % sur cette même période. Par ailleurs, la reine des cryptomonnaies recule de 15 % depuis le 21 février, date à laquelle le prix a échoué sur la résistance symbolique des 25 200 dollars.

Comme l'évoquait Vincent Ganne dans les colonnes de Cryptoast, la pression fondamentale est à son paroxysme avec l'affaire Silvergate, tandis que le contexte macro-économique global se ternit au fil des interventions des directeurs de banques centrales.

Alors qu'est-ce qui explique cette hausse à contre-courant de la part du XRP de Ripple ?

Il y a de fortes raisons de penser que cette hausse du XRP témoigne de l'espoir des investisseurs quant à une potentielle victoire de Ripple dans cette longue bataille judiciaire qui l'oppose à la Securities and Exchange Commission (SEC).

Pour rappel, le gendarme financier américain reproche à Ripple d'avoir procédé à une vente illégale de titres financiers (securities) lorsqu’elle a vendu ses XRP. Une accusation qui revient de plus en plus et qui touche d'autres actifs numériques importants.

Sauf que ce procès a connu un nouveau tournant le 6 mars dernier. Alors que la SEC et Ripple avaient récemment demandé au tribunal de retirer des témoignages d'experts, la juge Analisa Torres a accepté d'exclure celui du témoin numéro 1 sélectionné par la SEC, Patrick Doody, censé rapporter les véritables intentions de profits des investisseurs de XRP.

Une nouvelle accueillie positivement par les défenseurs du XRP, ce qui pourrait expliquer la hausse du cours de l'actif malgré le contexte. Par ailleurs, Brad Garlinghouse, PDG de Ripple a lui-même exprimé son contentement : « Nous ne sommes que mardi, mais ça s'annonce comme une semaine compliquée pour la SEC ».

It’s only Tuesday, but shaping up to be a not-so-great week for the SEC (this ruling, Voyager, Grayscale) https://t.co/Cyoi41uNI8

— Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) March 8, 2023