xPortal : le portail social de MultiversX débarque prochainement

Dans le cadre de son évolution, Elrond (EGLD) effectue sa transition pour devenir MultiversX, un écosystème Web3 centré autour des metaverses. Pour célébrer le lancement de son application tout-en-un xPortal qui arrive le 28 février, MultiversX organise un championnat avec de nombreuses récompenses à la clé.

xPortal débarque le 28 février

Au mois de novembre dernier, Elrond (EGLD) annonçait un changement d'image complet afin d'affirmer sa nouvelle vision centrée autour du metaverse et du Web3, l'occasion pour la blockchain décentralisée de se réincarner en MultiversX, un écosystème numérique à part entière.

MultiversX se décline désormais en un ensemble d'applications et de fonctionnalités, chacune avec ses particularités et ses objectifs, mais toujours avec l'ambition d'accélérer le passage au Web3. Le 28 février, l'application xPortal sera disponible en téléchargement pour tous les utilisateurs et embarquera son lot de nouveautés.

En tant qu'évolution de l'application Maiar que nous connaissions, xPortal se définit comme un véritable portail social qui introduira notamment un système de messagerie et la possibilité pour les utilisateurs de se créer un avatar afin d'interagir dans les différents metaverses tout en se créant une identité qui leur est propre.

Ainsi, xPortal propose ici une véritable expérience Web3 interactive et vivante, le tout à travers un écosystème incitatif offrant des récompenses en cryptomonnaies aux utilisateurs lorsqu'ils interagissent dans ces mondes virtuels.

Centre névralgique de MultiversX, l'application xPortal permet à la fois de gérer ses cryptomonnaies - y compris celles hébergées sur d'autres wallets ou d'autres exchanges -, ses tokens non fongibles (NFT) et son portfolio. xPortal offre également la possibilité d’échanger ses tokens.

En partenariat avec Mastercard, xPortal propose également 3 cartes de débit, chacune avec son niveau de rareté et des avantages inhérents. Répondant au nom de Virtual Mint Card, Eco Night Card et Diamond Touch Card, ces cartes sont rechargeables directement depuis xPortal, par virement bancaire ou simplement via Apple Pay ou Google Pay.

Home, pour gérer ses cryptomonnaies

Sur la page d'accueil de l'application, xPortal vous permet de visualiser et d'interagir avec vos cryptomonnaies. C'est ici même que vous pourrez profiter de la fonctionnalité de swap et garder un œil sur vos cryptomonnaies, et ce peu importe dans quel wallet ou sur quel exchange elles se trouvent.

C'est également sur la Home de xPortal que vous pourrez gérer vos cartes de débit, notamment pour les approvisionner ou pour surveiller votre solde.

Play, le portail social

Play est la partie sociale de xPortal. Il s’agit du portail qui abrite votre avatar personnalisable et qui propose une gamification complète. C'est également ici que vous pourrez communiquer avec les autres utilisateurs et interagir avec les différents metaverses interopérables, et ce tout en touchant des récompenses en cryptomonnaies.

Insider, l'actualité crypto

Toujours dans une optique de réunir l'essentiel dans une seule application, xPortal embarque directement Insider, une section entièrement dédiée à l'actualité des cryptomonnaies et au Web3.

The Hub, la navigation dans les dApps

Car la finance décentralisée (DeFi) est une composante essentielle de MultiversX, xPortal propose l'intégration native d'applications décentralisées (dApps), vous laissant par exemple la possibilité de faire du staking avec vos cryptomonnaies directement depuis l'application.

👉 Retrouvez la keynote de présentation de l'application xPortal

Tentez de gagner de nombreux lots grâce au championnat

Pour célébrer le lancement de xPortal, MultiversX organise un championnat pour sa communauté avec de nombreux lots exclusifs à gagner. Pour vous inscrire, rien de plus simple : rendez-vous sur la page dédiée au championnat xPortal, puis renseignez simplement votre email et votre numéro de téléphone afin d'obtenir un ticket de loterie pour tenter votre chance.

Une fois inscrit, vous recevrez un lien vous permettant de parrainer vos amis pour qu'eux aussi puissent participer. Et pour chaque parrainage validé, vous gagnerez vous-même 1 ticket de loterie supplémentaire afin d'accroître vos chances de remporter un prix dans le championnat.

Vous avez jusqu'au 28 février pour maximiser vos chances de gagner un lot en invitant un maximum de personnes autour de vous, alors profitez-en.

Voici les lots à gagner par les parrains les plus prolifiques lors du championnat xPortal (1 lot correspond à un ticket gagnant) :

1er : 400 EGLD et du merchandising MultiversX ; 2e : 250 EGLD et du merchandising MultiversX ; 3e : 150 EGLD ete du merchandising MultiversX ; 4e : 100 EGLD et du merchandising MultiversX ; 5e au 50e (inclus), un sweat à capuche MultiversX.

En plus de ces prix, les 50 premiers parrains recevront en exclusivité la carte Diamond Touch, la plus haut de gamme de l'offre xPortal. En somme, plus vous parrainerez d'amis autour de vous, plus vous aurez de chances de vous hisser en haut du classement.

👉 Tentez votre chance pour le lancement de xPortal

