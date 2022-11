Elrond (EGLD) devient MultiversX et dévoile un écosystème bâti autour du metaverse

Cet article est écrit en partenariat avec Elrond (en savoir plus)

Elrond (EGLD), la blockchain décentralisée qui vise à développer l'Internet de demain, annonce un changement de paradigme et devient MultiversX, un nouvel écosystème complet centré autour du metaverse et du monde du numérique.

Today, a new chapter begins.

A bridge between worlds, at the intersection of worlds, and across worlds.

This is our new challenge. Our new vision.@ElrondNetwork transforms and expands into MultiversX. pic.twitter.com/lpk8qvTu1I

— Beniamin Mincu | xday.com | Paris. 3-5 Nov 🔥 (@beniaminmincu) November 3, 2022