X Day. Paris : participez au 1er événement crypto organisé par Elrond (EGLD)

Afin de célébrer l'avènement du Web3 et de la blockchain, Elrond (EGLD) organise le X Day. Paris, son tout premier événement physique qui se déroulera au palais Brongniart, au cœur de Paris. La rencontre aura lieu du 3 au 5 novembre prochain et sera marquée par la présence du ministre Jean-Noël Barrot et de nombreuses personnalités de l'écosystème crypto.

