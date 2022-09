Le navigateur Opera accueille nativement Elrond (EGLD) et tout son écosystème

La blockchain Elrond (EGLD) et l'entièreté de son écosystème débarquent officiellement sur le navigateur Opera. Ainsi, les 300 millions d'utilisateurs d'Opera peuvent maintenant interagir avec les applications décentralisées d'Elrond et leurs tokens. Une collaboration de poids pour accélérer l'adoption des cryptomonnaies et du Web3.

