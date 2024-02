Wormhole choisit AMD comme fournisseur — Que va amener ce partenariat ?

Wormhole et AMD ont dévoilé un partenariat mercredi visant à accélérer le développement des solutions de messageries zero-knowledge. Dans ce but, le fabricant de matériel informatique fournira des puces accélératrices au bridge de cryptomonnaies. Regardons cela de plus près.

AMD devient le fournisseur de Wormhole pour des puces accélératrices

Mercredi, la plateforme d’interopérabilité blockchain Wormhole et le fournisseur de matériel informatique AMD ont annoncé un partenariat :

AMD is collaborating with @wormholecrypto to make #FPGA accelerators accessible to the #blockchain ecosystem, helping advance Zero Knowledge cryptography for decentralized, trustless interoperability solutions. Read blog for info: https://t.co/otgx5usCZS #TogetherWeAdvance pic.twitter.com/bLPKdMzTJS — AMD (@AMD) February 21, 2024

Avec ce rapprochement, AMD fournira aux équipes de développement de Wormhole des « accélérateurs FPGA ». Sans entrer dans les détails techniques, ce sont des cartes programmables de manière à offrir de hautes performances pour une tâche spécifique.

Dans le cas de Wormhole, cela sera axé sur les solutions zero-knowledge de sa messagerie inter-blockchain, notamment utilisées par certains bridges, par exemple pour transférer des actifs d’Ethereum (ETH) à Solana (SOL). À mesure que l’écosystème Web3 se développe, de telles applications ont effectivement besoin de plus en plus de puissance de calculs.

Rahul Maganti, chef de produit chez Wormhole Labs, est revenu sur cette collaboration :

« Le support d’AMD rapproche Wormhole d’une messagerie multichaîne à faible latence et sans confiance. Grâce à leur soutien, Wormhole est en mesure de déployer plusieurs couloirs ZK-compatibles qui offriront une expérience utilisateur supérieure, à la fois en termes de vitesse et de sécurité. »

👉 Pour aller plus loin — Qu’est-ce qu’un bridge de cryptomonnaies ?

Durant les mois à venir, Wormhole entend tester les accélérateurs AMD au sein de ses clients légers zero knowledge transmettant des messages entre des blockchains « comme Ethereum, Near, Solana, Aptos, Sui et Cosmos », et ce afin de tester leurs performances.

Alors que l’impressionnant hack subit par le protocole il y a 2 ans maintenant aurait pu sceller son destin, Wormhole a largement su se relever depuis et a même réalisé la plus grosse levée de fonds de 2023 en novembre dernier avec 223 millions de dollars. Plus tôt ce mois-ci, le lancement d’un token W a également été confirmé, synonyme d’un airdrop à venir.

Source : Wormhole

