Cosmik Battle : le jeu blockchain basé sur Arbitrum Orbit débarque sur l'Epic Games Store

Cometh, société française spécialisée dans le développement de jeux vidéo reposant sur la technologie blockchain, vient d'annoncer l'arrivée de Cosmik Battle, sa dernière création, sur l'Epic Games Store, mais également sur les plateformes Ultra et Hyperplay.

Cosmik Battle est d'ores et déjà disponible en accès anticipé gratuitement, et sera lancé sous sa forme officielle le 3 avril prochain.

Cosmik Battle EARLY ACCESS IS HERE!🚀🕹️

Blast off into our free-to-play True Trading Card Game! Pick a ship, build outrageous decks, and take your enemies down in epic 1v1 space battles! 💪

🌌𝗣𝗟𝗔𝗬 𝗙𝗢𝗥 𝗙𝗥𝗘𝗘 𝗡𝗢𝗪 on @epicgames: https://t.co/8MTf3YXKdE pic.twitter.com/sfDFDtU4UY

— Cosmik Battle (@CosmikBattle) February 20, 2024