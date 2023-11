Comment acheter des actions Intel (INTC) ? Guide détaillé 2023

Vous envisagez de placer votre argent dans des actions Intel (INTC) et vous vous demandez comment procéder ? Pour acquérir des actions Intel, il est préférable de s'orienter vers une plateforme dédiée aux investissements boursiers. Voici un tutoriel simplifié pour vous guider dans l'achat d'actions INTC en un temps record.

Où acquérir des actions Intel (INTC) ?

Vous songez à investir dans des actions du géant technologique Intel, mais vous êtes incertain sur la marche à suivre ? Pour obtenir des actions INTC, il est conseillé de se tourner vers une plateforme spécialisée en la matière.

Il existe plusieurs courtiers et plateformes financières qui proposent d'acheter des actions INTC. Voici quelques suggestions (liste non exhaustive) :

Plateforme Frais Verse des dividendes ? eToro Pas de frais, mais présence d'un spread Selon les actions Trade Republic 1 € par opération Selon les actions XTB Pas de frais, mais présence d'un spread Selon les actions et prélève une commission Degiro Entre 1 à 3 € par opération en fonction de la Bourse Oui, automatiquement

Simple d'accès, reconnue pour sa fiabilité et respectant la législation française, eToro est souvent une plateforme recommandée pour les novices en investissement. Elle saura très probablement répondre à vos attentes pour l'acquisition d'actions Intel.

Pour vous procurer des actions INTC sur eToro, débutez par l'inscription sur la plateforme, approvisionnez votre compte en euros et ensuite procédez à l'achat du volume d'actions Intel de votre choix.

Pourquoi opter pour eToro pour l'acquisition d'actions INTC ?

Lancé en 2007, eToro s'est imposé comme un acteur majeur et novateur dans le secteur de l'investissement en ligne. Ce courtier propose une gamme étendue d'instruments financiers, allant des actions aux ETF, en passant par le Forex, les matières premières et même les cryptomonnaies.

Les services de courtage d'eToro sont assurés par eToro Europe, une entité régulée à Chypre. Cela lui permet de fournir ses services en France en une conformité avec les lois locales. Concernant les cryptomonnaies, eToro est détenteur de l'enregistrement PSAN, ce qui lui permet de proposer des cryptomonnaies aux résidents français.

La plateforme eToro est également renommée pour sa fonction de copy trading, permettant à quiconque de répliquer les mouvements de traders expérimentés. Cependant, bien que cette fonctionnalité puisse attirer les novices, il est recommandé de prendre ses décisions d'investissement basées sur une analyse personnelle.

Si vous cherchez une plateforme pour diversifier vos placements, eToro est un choix judicieux, car elle propose une large variété d'actions mondiales et de cryptomonnaies.

Quant à l'acquisition d'actions Intel sur eToro, la procédure est assez directe. Voici comment procéder :

Inscrivez-vous sur eToro ; Alimentez votre compte en euros ; Achetez les actions INTC en quelques clics.

Si eToro retient votre attention pour investir dans des actions Intel, voici la marche à suivre pour vous inscrire et procéder à l'achat d'actions INTC en toute tranquillité.

Pour vous inscrire sur eToro, cliquez sur le bouton ci-après (lien partenaire). Puis, sur la page d'accueil d'eToro, recherchez l'option « Commencer à investir » située en bas à gauche de votre écran :

Une fois redirigé vers la page d'enregistrement d'eToro, il vous sera possible de vous connecter via vos comptes Facebook ou Google (Gmail). Sinon, optez pour une inscription classique en renseignant un pseudonyme, une adresse mail et en choisissant un mot de passe sécurisé.

Pour achever votre inscription sur eToro et procéder à l'acquisition d'actions INTC, quelques étapes supplémentaires sont requises : présenter une pièce d'identité officielle, confirmer un numéro de téléphone et remplir un questionnaire succinct. Ces formalités, imposées par eToro, sont en accord avec les règlementations françaises en vigueur.

🤔 Besoin d'un guide plus détaillé ? Voici comment ouvrir un compte sur eToro étape par étape

Après l'activation de votre compte eToro, il vous est possible d'y créditer des euros en vue d'acquérir des actions Intel. Pour ce faire, cliquez sur l'icône « Dépôt de fonds », située en bas à gauche de l'interface.

Il est essentiel de noter que le montant affiché sur eToro est en dollars américains, et l'ensemble des transactions s'opère dans cette devise. Cependant, n'ayez aucune inquiétude : si vous déposez en euros, la conversion en dollars américains est réalisée automatiquement.

Afin d'alimenter votre compte eToro avec des euros, vous avez le choix entre 2 options : le virement bancaire ou la carte de crédit. Pour vous orienter dans votre choix, voici un descriptif des particularités associées à chaque mode de paiement sur eToro :

Carte Bancaire Virement bancaire Montant minimum (1er dépôt) 100 $ 500 $ Taux de change Moins avantageux Plus avantageux Exécution Instantanée De 4 à 7 jours ouvrables

Vous avez des doutes sur comment alimenter votre compte eToro ? Pour un guide complet, optez pour l'onglet correspondant à votre moyen de paiement désiré :

Comment effectuer un dépôt en utilisant une carte bancaire ? Si vous choisissez d'alimenter votre compte eToro par carte de crédit/débit, suivez ces instructions : Sélectionnez « Carte de crédit » dans les choix proposés ; Saisissez le numéro de votre carte de crédit/débit ; Indiquez la date d'échéance de votre carte ; Renseignez le code CVC de 3 chiffres, situé au dos de votre carte. Après confirmation de ces informations, les fonds seront directement crédités sur votre compte eToro. Sur votre extrait de compte ou via votre application bancaire, vous verrez apparaître la transaction sous la dénomination « eToro (Europe) Ltd. ».

Comment transférer des euros par virement bancaire ? Si vous choisissez le virement bancaire pour créditer votre compte eToro, voici la marche à suivre : Dans la section des modes de paiement, sélectionnez « Virement bancaire » et cliquez sur « Continuer ». Les coordonnées bancaires associées à eToro s'afficheront et vous recevrez également ces informations par mail ; Connectez-vous à votre espace bancaire en ligne (ou allez à votre agence) pour procéder au virement ; N'oubliez pas de prendre note de l'identifiant de transaction communiqué. Cet identifiant permet à eToro d'associer les montants transférés à votre compte ; Lorsque vous effectuez le virement, veillez à intégrer cet identifiant. En fonction de votre établissement bancaire, insérez-le dans les champs nommés « Note », « Mémo » ou « Référence du virement ». Sachez que les approvisionnements par virement bancaire sur eToro peuvent nécessiter entre 4 et 7 jours ouvrés pour être traités.

Méthode pour acquérir des INTC avec eToro

Vous avez maintenant des euros sur votre compte eToro ? Vous pouvez alors procéder à l'achat d'actions Intel.

Pour ce faire, dans la barre de recherche de la plateforme, renseignez « Intel » ou son code de cotation « INTC » puis cliquez sur « Investissez ».

Un nouvel écran apparaîtra, montrant le prix actuel de l'action INTC, fixé ici à 35,50 $. Vous pouvez spécifier le montant que vous désirez investir, par exemple 1 000 $. En appuyant sur « Placer un ordre », vous entamez la procédure d'acquisition des actions Intel.

À prendre en compte : vous détenez à présent un CFD sur l'action INTC. Cela veut dire que, même si vous n'avez pas le titre matériel de l'action Intel, vous serez assujetti aux fluctuations de sa valeur sur le marché.

Si vous débutez dans le domaine de l'investissement, il est recommandé d'éviter l'usage d'effet de levier. Conservez le paramètre x1 pour limiter les dangers liés à ce mécanisme financier.

💡 À noter : bien qu'eToro affiche les valeurs en dollars, vos ordres sont opérés en euros. La conversion se fait de façon automatique au moment de l'opération.

Quelle est la relation d'Intel avec l'industrie des cryptomonnaies ?

En tant qu'entreprise technologie de classe mondiale, Intel s'intéresse au monde du Bitcoin et de la blockchain depuis quelques années déjà.

Malgré cet intérêt, la principale initiative d'Intel liée aux cryptomonnaies s'est avérée être un échec cuisant.

En 2022, Intel a débuté le développement de 3 nouvelles puces entièrement dédiées au minage de Bitcoin.

Bien que les puces Blockscale aient été appréciées par les mineurs pour leurs performances et la stabilité de leur approvisionnement, Intel a jugé nécessaire de mettre fin à leur production.

Ainsi, la production de ces puces baptisées Blockscale s'est arrêtée le 20 octobre 2023.

Questions fréquentes sur l'action INTC de Intel

✅ Qu'est-ce que Intel ? Intel est une entreprise multinationale américaine spécialisée dans la conception et la fabrication de microprocesseurs et de puces électroniques.

✅ Qu'est-ce que qui peut affecter le cours de l'action INTC ? Le cours de l'action d'Intel (INTC) peut être influencé par une multitude de facteurs : performances de ses concurrents (AMD principalement), perturbation de la chaîne d'approvisionnement, introduction de nouveaux produits, technologies ou innovations sur le marché, etc.

✅ Est-ce que Intel verse des dividendes à ses actionnaires ? Oui, Intel reverse des dividendes aux détenteurs d'actions INTC. Ceux-ci étaient de 1,46 $ par action en 2022.

✅ Est-il intéressant d'acheter l'action Intel en 2023 ? Intel, leader mondial de la fabrication de semi-conducteurs, est en concurrence constante, notamment avec AMD. La performance de son action INTC est liée à l'évolution du marché technologique et des semi-conducteurs. Bien que diversifiée, une part significative de ses revenus provient du marché des PC. Intel explore également de nouveaux domaines comme l'IA et l'Internet des Objets. Des facteurs tels que les guerres commerciales, les réglementations et les retards technologiques peuvent influencer le cours de l'action Intel. Il est vivement suggéré de conduire une analyse complète d'Intel avant de décider si l'acquisition d'actions INTC en 2023 est un choix d'investissement pertinent.

