WinRAR : comment les hackers ciblent des traders avec cette faille inédite du célèbre logiciel ?

WinRAR est un logiciel mondialement connu, permettant depuis près de 30 ans à ses utilisateurs de compresser et de décompresser divers fichiers informatiques. Cette semaine, l’entreprise de cybersécurité Group-IB a dévoilé avoir découvert une faille de sécurité inédite dans WinRAR, exploitée par les hackers pour cibler les traders :

⚡️Group-IB Threat intelligence discovers a new 0-day in #WinRAR used to target traders#CVE-2023-38831 allows TAs to spoof file extensions and hide the launch of malicious script within a ZIP archive masquerading as a '.jpg', '.txt', and other formats ➡️https://t.co/xNqCSrNTZX pic.twitter.com/32U7eWlmNN

— Group-IB Threat Intelligence (@GroupIB_TI) August 23, 2023